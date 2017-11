Previa Sevilla Atlético - CD Tenerife: ¿será hoy?

Los jugadores sevillistas se conjuran antes del partido ante el Barça B // Foto: Noelia Déniz

Cuando acabó la temporada pasada todo el sevillismo sabía que su filial sufriría una transformación radical. La espectacular temporada que realizaron llamaría la atención de muchos equipos. Ivi, Cotán, Diego González, Bernardo, etcétera son algunos de los nombres que ya no están en el actual plantilla. Por todo ello, el filial ha quedado vacío de la esencia de aquel filial que tanto maravilló y que en la decimotercera jornada sigue sin conocer lo que es ganar. La pregunta que se hacen todos los sevillistas cuando ven a su filial es: ¿será hoy cuándo se gane?

Enfrente estará un rival que quiere repetir lo realizado el año pasado, aunque esta vez con un final que les lleve a Primera. Y es que la temporada pasada terminaron cuartos y lograron llegar a la final de la fase de ascenso a Primera, perdiendo allí contra el Getafe. Esta temporada no ha empezado mal y se encuentra a tan solo tres puntos del sexto clasificado que es el Rayo Vallecano.

Toca seguir con las buenas sensaciones

Dos empates consecutivos suman los sevillistas. Empates ante el Zaragoza y el Barcelona B. No son los dos equipos que mejor se encuentran, pero sí son buenos rivales con los que calibrar la valía del equipo. El partido contra el Zaragoza supuso un sabor amargo para el filial debido a que se puso por delante en el marcador hasta en dos ocasiones. Contra el Barça B fue al contrario, se pusieron por delante los catalanes y al principio de la segunda mitad lograron empatar de penalti los de Tevenet.

Pero hay que decir que dejan un buen sabor de boca puesto que ha logrado puntuar y cuajando buenos partidos. Por ello, la afición espera que la primera victoria de la temporada sea este sábado y , además, en casa. Para conseguir la primera victoria habrá que marcar goles y parece que ya empiezan a carburar los dos delanteros. Carlos Fernández suma cuatro goles y estuvo ausente en Barcelona, por lo que tendrá más ganas aún de jugar. Por otro parte, encontramos a Marc Gual quien fue el segundo máximo realizador del equipo la temporada pasada con 13 goles, pero que en esta temporada solo lleva un gol que fue el anotado ante el Barcelona B. El Sevilla Atlético necesita que estos dos goleadores sigan afinando su portería para ir empezando a sumar de tres en tres.

El último partido del filial fue el comentado anteriormente ante el otro segundo equipo de la categoría, el Barcelona B, en el Miniestadi con resultado de 1-1. Se adelantaron a los tres minutos los locales gracias a Carlos Aleñá y Marc Gual sumó su primer gol de la temporada en el 48´desde los once metros. La iniciativa del juego fue blaugrana, pero los sevillistas consiguieron aguantar bien atrás.

De empate a empate

Cinco empates consecutivos suma el CD Tenerife. Cuatro en liga y uno en Copa ante un Primera División como es el Espanyol. Los aficionados chicharreros no conocen otra cosa que de empates desde el 7 de octubre, con la victoria de su equipo en casa por dos goles a cero ante el Nàstic. Estos empates le han hecho retroceder posiciones hasta caer a la novena plaza, pero debido a la igualdad que impera en esta categoría el equipo isleño está a tan solo tres puntos de su objetivo: luchar por ascender.

Por sus números como foráneo no pinta excesivamente bien este partido. Posee un bagaje: una victoria, dos empates y tres derrotas, con seis goles a favor y ocho en contra. Pero visitan un equipo que es colista y que todavía no ha conseguido ganar en lo que va de temporada. No deben confiarse, pero se les presenta una buena oportunidad para no descolgarse de los puestos de arriba.

Su último partido fue ante el Osasuna en el Heliodoro Rodríguez con resultado de 0-0. En este encuentro el conjunto local fue superior al contrario. Dispuso de mejores ocasiones, en una misma jugada llegaron a disparar tres veces seguidas a puerta, siendo el último tiro salvado en la misma línea de gol. Además, el portero rojillo les paró un penalti. El Osasuna apenas llegó, pero si marcó, aunque fue anulado por fuera de juego.

Precedentes

Hasta en ocho ocasiones se han visto las caras estos dos conjuntos. Todas ellas en Segunda División: temporada 1962/63 CDT 3-0 SAT y SAT 1-2 CDT; 2007/08, SAT 1-1 CDT y CDT 1-1 SAT; 2008/09, CDT 2-1 SAT y SAT 0-4 CDT; 2016/17, CDT 1-1 SAT y SAT 0-0 CDT.

Un bagaje de cuatro victorias chicharreras y cuatro empates. Por tanto, de ganar el filial sería su primera victoria esta temporada y su primera victoria ante el Tenerife.

Árbitro

Santiago Varón Aceitón nació en Palma de Mallorca el 31 de mayo de 1988 (29 años). En el periodo de 2012-17 ha arbitrado en Segunda División B y esta temporada se estrena en la categoría de plata.

Será la cuarta vez que arbitre al Sevilla Atlético. Todas ellas fueron en Segunda División B: Sevilla 2-0 Villanovense temporada 2012/13, Sevilla 2-1 Lorca 2013/14 y Real Murcia 1-2 Sevilla 2015/16. Tres victorias para los sevillistas.

Al Tenerife solo lo ha arbitrado una vez en Segunda División B: Tenerife 1-2 Guijuelo 2012/13.

Bajas

Luis García Tevenet tendrá a su disposición a todos los jugadores.

José Luis Martí ha convocado a: Carlos, Iñaki, Alberto, Juan Villar, Acosta, Malbasic, Suso, Tayron, Longo, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Juan Carlos, Aveldaño, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Dani Hernández, Brian Martín y Luis Pérez.

Posibles onces