Análisis del rival: FC Barcelona

FC Barcelona en el partido frente al Málaga | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Posiblemente, el peor rival en el peor momento posible. Al Sevilla le toca visitar el Camp Nou después de conseguir una sufrida, aunque merecida victoria contra el Spartak. Cierto es que el equipo experimentó una cierta mejoría en dicho partido, pero un partido ante un rival tan exigente que además juega en casa, puede hacer que los fantasmas del pasado vuelvan al Pizjuán, y las sensaciones vuelvan a ser las mismas que antes del partido frente a los rusos. El Camp Nou no es un escenario que se le de especialmente bien al Sevilla, la ultima vez que consiguió puntuar fue en 2011, un empate a 0 donde Javi Varas, que detuvo un penalti a Messi en el último minuto, se vistió de santo. Para recordar la última victoria sevillista en este estadio en liga, tenemos que irnos hasta 2002. El Sevilla se impuso por 0-3, no es un mal recuerdo, pero demasiado lejano. La pasada temporada, el equipo dirigido por aquel entonces por Sampaoli, perdió por 3-0, dando además una imagen bastante mala.

El rival, el Barça, llega como líder en solitario del campeonato, y además en un gran momento de forma. Cierto es que no es aquel equipo que deslumbrada con su juego de toque y sus combinaciones interminables, cierto es también que ya no ejerce tanta superioridad sobre los rivales como hacía temporadas atrás, pero igual de cierto es que han sumado 28 de 30 puntos posibles. Solo se dejaron 2 puntos en el Wanda Metropolitano. Además, solo ha encajado 3 goles. El Barça de Valverde no es que practique un fútbol muy estilo Barça, pero gana. Gran solidez defensiva, movimientos rápidos en el centro del campo y sobre todo, un Messi estelar, como ya nos tiene acostumbrados, están definiendo la temporada del Barça. Un equipo que aunque no de sensación de practicar un juego brillante, te acaba golpeando donde más duele, en el fondo de la red, porque a fin de cuentas, el Barça, juegue mejor o peor, siempre será el Barça, y además el partido se disputa en el Camp Nou, poco más que decir.

Así es el Barça

-Marc André Ter Stegen: Portero, por fin consiguió ser el portero que todos esperaban. El meta alemán se ha convertido ya en uno de los grandes porteros del continente, estando sin duda entre los cinco mejores. Grandes reflejos, estiradas imposibles y sobre todo, un juego con los pies digno de ser enseñado en las escuelas de porteros, así es Marc. De vez en cuando, comete algún que otro fallo, pero en estos momentos está a un nivel muy alto.

Ter Stegen, fiabilidad alemana bajo palos | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

-Nélson Semedo: Lateral derecho, desde que debutó está causando muy buenas sensaciones. El portugués es un jugador que destaca sobre todo por la velocidad, es un lateral muy rápido. Además, tiene un gran regate, siendo difícil de defender. Tiene mucha profundidad en ataque, pero es algo flojo en defensa, su mayor defecto.

-Gerard Piqué: Central derecho, se espera que vuelva al once tras no jugar ante Olympiacos por sanción. De los mejores centrales del mundo, con eso decimos mucho. Siempre bien posicionado, contundente en el mano a mano, difícil de superar con regates, impecable de cabeza y una salida de balón exquisita, así es Piqué. El catalán además, está en pleno momento de madurez futbolística.

-Samuel Umtiti: Central izquierdo, en apenas una temporada y media ya se ha ganado el respeto de todos. Ha tenido una adaptación increíble a la zaga culé. El francés es un central muy rápido, siempre está atento, y muy bueno en la anticipación. A pesar de no ser demasiado alto, va muy bien en el juego aéreo. En lo que va de temporada todas sus actuaciones han sido perfectas, ni un solo error.

-Jordi Alba: Lateral izquierdo, no está en su mejor momento, pero sigue siendo un lateral de nivel. Alba es un lateral muy rápido y muy ofensivo, y en este momento mucho más, ya que la salida de Neymar, le permite apurar sus subidas hasta la línea de fondo rival. Es un auténtico puñal entrado por la banda, además tiene una conexión muy buena con Messi. A esto hay que sumar su gran labor en tareas defensivas, es un lateral que recupera muchos balones.

-Ivan Rakitic: Mediocentro, poco puede decirse de él que no se sepa ya. Es un ídolo del sevillismo, fue el encargado de levantar la Europa League de Turín. Este es sin duda el partido más especial para el croata. Sobre su estilo de juego podemos destacar su gran visión, un excelente pasador en corto y en largo, que además se suma al ataque con gran facilidad. Desde que llegó al Barça cambió su estilo de juego tan directo en el Sevilla por uno más pausado, más de toque. Se ha convertido en una pieza fundamental desde que llegó.

Rakitic, pura visión de juego | Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL)

-Sergio Busquets: Medio centro, el pulpo de Badia está volviendo a ser el que era. El jugador catalán no rindió a su mejor nivel la pasada campaña, pero parece que está volviendo a recuperar esa calidad que lo convirtió en el mejor pivote del mundo.

-Andrés Iniesta: Medio centro, su presencia en el once aún no está asegurada. Sale de lesión y Valverde podría hacerle empezar en el banquillo. Antes de la lesión se encontraba en un momento de forma magnífico. El físico ya no le acompaña, pero la calidad siempre estará con él. Aun nos quedan muchos partidos buenos de Iniesta.

-Gerard Deulofeu: Extremo derecho, no consigue asentarse en el equipo. El extremo es rápido y tiene buen regate, pero siempre elige la opción menos correcta. En el Camp Nou aún esperan una noche brillante del canterano. No es segura su presencia en el once, tendremos que esperar. Lo que si es seguro, es que Deulofeu no está rindiendo al nivel que se esperaba, veremos a ver.

-Lionel Messi: Extremo derecho, es el mejor jugador del mundo y posiblemente de la historia, con eso lo podemos decir todo. Además, está en un momento de forma excepcional, 12 goles lleva ya en liga. Ha esto hay que añadir que el Sevilla es su víctima favorita. El equipo andaluz es el rival al que más veces le ha marcado, 29 goles en total, en varias competiciones y de todas las formas posibles. Parace que Messi se viene arribar cuando tiene al Sevilla en frente. Es un jugador que, si está inspirado, no se puede parar, no hay más.

-Luis Suárez: Delantero centro, posiblemente atraviesa su peor momento desde que llegó al Barça. Si por algo se caracteriza Suárez es porque los goles, literalmente, se le caen de los bolsillos. Hace dos temporadas ganó la bota de oro por segunda vez, palabras mayores. El delantero uruguayo tiene un olfato goleador fuera de lo normal, pero esta campaña la pelota no está entrando lo que se esperaba. El jugador está fallando demasiado, pero claro, sigue siendo Luis Suárez, por tanto, por muy mal que esté, el peligro sigue estando presente.

Este podría ser el once de Valverde, el de gala, ya que el rival así se lo exige. La principal duda será el centro del campo, el puesto de Iniesta podría estar ocupado por Paulinho. El jugador brasileño está rindiendo a un buen nivel, ya no es raro verle de titular. Las otras opciones son André Gomes, que no consigue rendir a buen nivel o Denis Suárez, que aprovecha al máximo los minutos que juega, aunque sean pocos. El asturiano también podría dar la sorpresa jugando como extremo en sustitución de Deulofeu, que aunque parece la opción más viable, no termina de convencer al entrenador.

El resto de jugadores tiene casi asegurada su presencia en el once titular. Del estilo de juego del Barça podemos decir que esta temporada se basa en un único elemento, Leo Messi. La buena temporada del Barça está justificada por el rendimiento del argentino. Sus goles y sus exhibiciones en lo que va de temporada están manteniendo el nivel del conjunto catalán en lo que va de temporada. La realidad es que el Barça, en estos momentos, es Messi y 10 más. Cierto es que siguen monopolizando el juego, pero ya no con tanta claridad como antaño, ahora practican un juego más directo, con menos rodeos. Además de en Messi, el Barça este año se está apoyando en la defensa, donde la pareja Piqué-Umtiti se está empezando a convertir en un muro.

Esté como esté el Barça, siempre es difícil jugar en el Camp Nou, y si además añadimos que el Sevilla está en plena fase de recuperación, el ejercicio se antoja complicado. Pero hay que tener en cuenta que este estadio nunca ha sido un escenario en el que sacar conclusiones, ya que nada se le puede exigir al equipo si acaba perdiendo, estando Messi en el conjunto rival es algo que suele pasar. Así se presenta el partidazo de la jornada, volver a la racha negativa o conseguir una victoria que sería un revulsivo enorme en un momento delicado, veremos que será lo que termine ocurriendo. Lo que si es seguro es que, estando Barça y Sevilla sobre el césped, el espectáculo está asegurado, por tanto solo podemos sentarnos y disfrutar, y que sea lo que el balón quiera.