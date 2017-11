Análisis del rival: CD Tenerife

Google Plus

Foto: Noelia Déniz

El conjunto de José Luis Martí acumula ya cinco empates consecutivos, no conocen la victoria desde el 7 de octubre en casa ante el Nàstic. Esta situación ha provocado que los tinerfeños se desenganchen de los puestos de Play-Off situándose en la novena posición. Aún así, sólo tres puntos lo separan de la lucha por el ascenso y esta jornada tienen una oportunidad de oro frente al colista de cosechar los tres puntos y quitarse de encima el maleficio del reparto de puntos que viene arrastrando las últimas semanas.

El último encuentro de los chicharreros fue como locales ante el Osasuna. Pese a que dominaron durante los noventa minutos y dispusieron de ocasiones para ganar no fueron capaces de pasar del 0-0. El técnico Pep Martí reconoció tras el choque que "faltó el acierto. En los diez primeros minutos el partido no fue nuestro, pero luego fue muy controlado y bien interpretando en defensa y en ataque, pero nos ha faltado el gol, que nos hubiese dado la victoria ”.

Convocatoria CD Tenerife: Carlos, Iñaki, Alberto, Juan Villar, Acosta, Malbasic, Suso, Tayron, Longo, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Juan Carlos, Aveldaño, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Dani Hernández, Brian Martín y Luis Pérez.

Portería

El guardameta continuará siendo Dani Hernández. Sus buenas actuaciones bajo palos han contribuido en muchas ocasiones a que el equipo puntúe. La afición isleña confía en el que es su portero titular.

Defensa

Todo apunta a que la pareja de centrales estará formada por Carlos Ruiz y Sáenz. Una pareja de garantías que aporta muchísima seguridad atrás y efectividad a la hora de sacar el balón jugado. En los laterales estarán Iñaki por la izquierda y Luis Pérez por la derecha.

Centro del campo

La sala de máquinas estará formada por Bryan Acosta y Aitor Sanz, ambos están dando su mejor versión y la combinación que ofrecen de potencia física y manejo del balón le dan vida al equipo. Un poco más abiertos jugarán Juan Carlos y Juan Villar. Dos jugadores muy polivalentes que se están haciendo con la confianza del míster.

Delantera

Arriba están todas las esperanzas puestas en las botas de Malbasic y Longo. El serbio lleva ya cuatro goles y es perfil de jugador que necesita Pep Martí para este tipo de encuentros. Por su parte, Samuele Longo lleva tres goles pese a haber estado cuatro semanas fuera por lesión.

José Luis Martí

El técnico mallorquín sigue fiel a su estilo de juego, presionar y salir rápido buscando la portería rival. La verticalidad de los isleños les ha dado muchas alegrías pero como no salgan enchufados sufren mucho sin balón. Si están concentrados y la delantera tiene su día es muy complicado buscarle las cosquillas a este equipo.

Este viernes analizó el partido en la rueda de prensa previa al choque: “Es un conjunto que está necesitado, como nosotros. Tenemos que interpretar bien el juego y el partido. La clasificación dice una cosa, pero el fútbol otra, y lo pasaremos mal si no estamos concentrados. Tenemos que demostrar la calidad que tenemos. Ha perdido jugadores importantes. No es el mismo equipo pero quieren ganarse un nombre. No es un típico filial, casi ninguno lo es. Sabe competir en todo momento”.