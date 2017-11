Google Plus

Tevenet: "Hoy me voy con la ilusión de saber que el equipo puede salir de ahí abajo" | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El Sevilla Atlético volvió a quedarse a un suspiro de la victoria, pero en esta jornada número trece tampoco pudo ser y dos puntos volaron del Viejo Nervión con destino Tenerife.

El preparador sevillista Luis Tevenet asistió a la rueda de prensa previa al encuentro y comenzó dejando claro que el marcador no deja de lado el fuerte empeño de sus pupilos por ganar: "Si dejamos al margen el resultado y nos quedamos con el trabajo creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo en la primera parte tuvimos suficientes situaciones como para irnos con el empate al menos". El sevillano cree que "en estas tres últimas semanas hemos dado un paso adelante", pero eso no está siendo suficiente por el momento. Aún con ello, aseguró marcharse contento y "con la ilusión de saber que este equipo puede salir de ahí abajo y va a hacerlo. Tevenet aseguró que su filial le muestra su mejora "en el día a día y cada domingo", por lo que no tiene duda alguna de que "con trabajo la dinámica de resultados tiene que cambiar".

Un resultado de empate, eso sí, va sabiendo a poco: "Punto a punto es complicado, pero se han visto cosas más difíciles. Creo que estamos muy vivos y en momentos puntuales podemos jugar de tú a tú a rivales como el Zaragoza, el Barça B, el Osasuna...". Para Tevenet, el factor diferencial que está castigando y penalizando al filial es "el pequeño detalle", y hoy "el pequeño detalle ha sido que Berrocal no despeje bien y que Felipe Carballo debajo de portería no haga el gol. Eso nos está haciendo mucho daño".

"Hemos hecho méritos para conseguir algo más, pero no podemos quedarnos en el mérito. Hay que conseguir las cosas"

La injusticia del resultado es relativa: "Más que injusto, podemos hablar de que el resultado no nos gusta. Creo que hemos hecho méritos para conseguir algo más, pero no nos podemos quedar en el mérito. Tenemos que conseguir las cosas, seguir trabajando. El equipo hoy ha jugado bien, ha tenido buena salida de balón, ha entrado por banda, ha jugado entre líneas, ha tenido ocasiones... Hoy hemos hecho muchas cosas para ganar, quizá no las suficientes, pero hay que seguir insistiendo".

"Antes nos metían un gol y nos caíamos, ahora nos lo hacen y el equipo es capaz de resarcirse y competir"

Considera Tevenet que las próximas de entrenamiento deben suponer una mejora y eso debe corregir los errores. "Con trabajo el resultado al final tiene que llegar. El pequeño detalle de que el equipo en tu área te haga gol cuando fallas y nosotros no somos capaces de materializar en el otro área lo mejoraremos a base de trabajo. Para el entrenador, ahora el Sevilla Atlético "hace muchas cosas bien" y da la cara porque mientras "antes nos metían un gol y nos caíamos, no éramos capaces de competir y en algunos partidos nos han goleado, ahora nos hacen gol y el equipo es capaz de resarcirse y competir, llevando al rival al límite hasta conseguir el empate". Tevenet habló de adversidades y en ese sentido el filial se quedaba con uno menos en la recta final por la expulsión de Álex Muñoz y eso fue para Tevenet "otro pequeño detalle que obligó a echar al equipo atrás". A fin de cuentas, para Tevenet "todo viene de que somos un equipo joven, porque en un equipo con madurez, con gente con muchos tiros dados en el cuerpo, seguramente sería una situación diferente".

Por último, el entrenador del Sevilla Atlético aseguró que es algo que deben ir madurando sus pupilos en sus respectivas cabezas, y está seguro de que conforme ganen experiencia la situación será distinta: "Yo cuando hablo con los jugadores les digo que esos detalles hay que subsanarlos cuanto antes, porque la categoría no te permite que el error te lleve al éxito. Es algo que deben ir guardando en su disco duro personal, que son situaciones que nos pasan y que a raíz de ellas están creciendo. La toma de decisiones en el fútbol uno la tiene mucho mejor cuando va librando muchas batallas". Después de tantos palos, el técnico cree que su filial ya está capacitado para llevarse los tres puntos: "A nosotros nos está llegando la hora de dar un puñetazo en la mesa y ganar, porque creo que estamos capacitados para ello".