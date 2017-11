FC Barcelona vs Sevilla FC: puntuaciones Sevilla, jornada 11 de La Liga Santander

Google Plus

Barcelona FC vs Sevilla FC: puntuaciones, jornada 12 de La Liga | Foto: Ernesto Aradilla VAVEL.com

En la 11ª jornada de Liga, el pasado sábado, el Sevilla se enfrentó al FC Barcelona en un partido pasado por agua. Ambos equipos tuvieron sus tiempos para dominar, pero ninguno de los dos hizo grandes jugadas en el ataque.

El primer gol que estrenó el marcador llegó de la mano de Paco Alcacer, aprovechando un mal control de Escudero y su posición en fuera de juego, en el minuto 22. El único gol sevillista llegó en minuto 59 con un remate de cabeza de Pizarro que puso el marcador igualado, pero ocho minutos después llegaba el segundo gol del Barcelona, que le dio la victoria también fue obra de Paco Alcacer, tras un centro de Rakitic.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Berizzo

6 | Aunque se observa cierta mejoría en la solidez del equipo sigue faltando referencias en ataque. Las ocasiones son escasas, prácticamente mínimas y las decisiones de refresco que tomó el técnico argentino fueron desacertadas.

David Soria

7 | No tuvo la suerte de marcharse con la portería imbatida, en dos ocasiones que se vio prácticamente superado, fue cuando encajo los dos tantos culés de la noche. Pero no por ello no demuestra que es una opción más que válida para cubrir la portería del Sevilla.

Corchia

6 | Sus aportaciones ofensivas no tuvieron la fortuna que los sevillistas esperaban, aun así, el nivel de sus actuaciones fue medianamente aceptable.

Kjaer

7 | Nadie puede decir que cubrir la delantera blaugrana sea del agrado de ningún defensa, pero tener que hacer mientras arrastras unas molestias que te impiden dar el 100% es aún peor. Aun así, dio un nivel más que aceptable, a excepción del segundo gol de Alcacer pudo anteponerse a los arietes del Barcelona hasta el momento de su cambio por el alemán Geis.

Lenglet

7 | Sobrio como nos tiene acostumbrado este joven central no hace más que dar pasos agigantados dando siempre lo mejor de sí mismo para demostrar que es un central con muchísimo futuro.

Escudero

5 | El madrileño no está en su mejor momento, el nivel al que éste brillante lateral nos tenía acostumbrado está bastante lejos del que actualmente percibimos. Un error de control de balón fue el detonante del primer tanto catalán.

N’Zonzi

5 | Cuando se le aparta de la zona más céntrica del campo y es desplazado un poco más delante de ésta, sus aportaciones parecen mínimas, sus pases fueron más un peligro para sus compañeros que un alivio.

Banega

5 | La calidad que tiene este jugador para desplazar el balón no es lo único que debe tener, el equipo necesita que tenga un mejor criterio a la hora de usar sus habilidades, debe ser el jugador que tenga la dinamita que estalle las jugadas más peligrosas en el aspecto ofensivo.

Pizarro

8 | El mejor sin duda, tuvo la más tediosa responsabilidad de hacer frente a leo Messi, y aun así no permitió que este realizara jugadas altamente peligrosas en el área sevillista, y por si fuera poco que hiciera una gran actuación defensiva, marcó el tanto sevillista que pudo suponer un empate en el marcador si no llega a ser porque Alcácer poco después acabo con este resultado.

Jesús Navas

6 | El palaciego está perdido, a diferencia de algunos de sus compañeros sus problemas parecen algo diferente a la falta de forma física, el sistema de juego o de concentración parecen ser la némesis del extremo para hacer mayores sus aportaciones en el juego.

Sarabia

6 | Tras tres partidos dando una muy buena actuación, en esta ocasión Pablo Sarabia dio un partido mediocre a los sevillistas, hay que recordar que el pasado miércoles se tuvo que retirar del encuentro con molestias, y la falta de partidos en el comienzo de temporada son factores que limitan a un jugador que merece la continuidad que necesita.

Muriel

5 | Es la representación de que la falta de forma física no siempre es solucionable con un aumento de esfuerzo. El ariete le echa muchas ganas, pero no es capaz de ocasionar peligro en el área rival.

Nolito

4 | Cuando se espera tanto de un jugador y este no es capaz de demostrarlo es frustrante para ambas partes, por el bien del fútbol nacional se espera con ansias que el gaditano recupere lo que en muchas ocasiones ha hecho disfrutar a los espectadores.

Johannes Geis

6 | Un comodín necesario para el técnico sevillista, el déficit de jugadores para la zaga sevillista debido al gran número de pérdidas que ha sufrido el plantel por culpa de las tediosas lesiones, han hecho que Berizzo rehaga al futbolista para que cumpla de forma notable en una posición que no es natural para el alemán.

Ben Yedder

S.C | No ha tenido ninguna aportación debido a los pocos minutos que ha jugado.