Objetivo del parón de liga: recuperar la mejor versión de los jugadores

Los jugadores del Sevilla, ante el Spartak. Foto: Getty Images.

La liga se ve paralizada por segunda vez en esta temporada al haber partidos internacionales. Durante dos semanas, las plantillas de cada club pueden preparar el partido o corregir errores que han hecho en lo que va de temporada. Uno de ellos es el Sevilla, que ha empezado este curso de forma dubitativa con derrotas dolorosas y un juego que aún no ha convencido a los aficionados nervionenses.

Ante la ausencia de varios jugadores como Banega, Muriel o Mercado, el míster Berizzo tiene la misión de que los jugadores que este año no están dando el rendimiento esperado den lo mejor de sí mismos, futbolistas que tienen que marcar la diferencia y que no logran hacerse con un hueco en el equipo, tal vez por la baja preparación física o por no encajar en el sistema táctico del entrenador.

Gran parte de los fichajes de esta temporada no están dando el mejor rendimiento posible Por ello, el Sevilla tiene la misión de intentar poner a punto a varios jugadores durante estos 14 días sin fútbol doméstico. Uno de ellos es de manera sorprendente Jesús Navas, el palaciego, en su segunda etapa como sevillista, no está dando lo mejor de sí en su vuelta al Sánchez Pizjuán. Acostumbrado a arrancar aplausos del público, en este primer tramo de curso no ha jugado como acostumbra a hacer. A pesar de jugar casi todos los partidos, casi nunca completa los 90 minutos. El extremo sigue siendo veloz pero su forma de perder balones o centros fallidos han hecho que las críticas no sean tan favorables.

Otro de los jugadores que está sorprendiendo por su bajo nivel es Nolito. Siendo uno de los fichajes estrella de este verano, en sanluqueño no consigue ponerse en forma. Desde que fue fichado procedente del Manchester City, el delantero está siendo bastante irregular. A pesar de venir de una lesión, ya se debía de ver algo interesante en este futbolista, que lleva tan sólo un gol.

Y si de gol de trata, el delantero que más debe de hacer esa función tampoco está en su mejor momento. Luis Muriel sólo lleva dos goles en liga, y a pesar de hacer un buen partido en Barcelona, no está siendo el jugador peligroso por el que el Sevilla se gastó 20 millones de euros. Se irá con su selección pero el club no pierde de vista la preparación física del delantero.

Otros jugadores que están dando un nivel más bajo de lo normal es Franco Vázquez, que el año pasado fue importante para Sampaoli, y esta temporada, con las lesiones de por medio, está apareciendo menos en las convocatorias. El mediapunta, que suele aportar un aire de calidad a la plantilla, no ha vuelta a dar su mejor versión desde la lesión. Es uno de los objetivos más inmediatos que el equipo físico ha de trabajar.

Escudero, fijo en los partidos con Berizzo, también ha bajado un poco su listón. Decisivo en el primer gol de Paco Alcácer con el Barcelona, el lateral necesita este descanso para poder afrontar una nueva tanda de partidos y recuperar el fondo físico.

Si estos jugadores empiezan a dar lo mejor que tienen en sus botas, este Sevilla empezará a carburar con éxito. Por el momento, Berizzo y sus ayudantes tienen un trabajo por delante, y estas dos semanas son imprescindibles para recuperarlos.