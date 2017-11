Sarabia: "Tenía ilusión por ir a la selección"

Pablo Sarabia conduce un balón ante la mirada de defensas del Éibar | Foto: Sevilla FC

El madrileño compareció el pasado miércoles para los medios. Sarabia fue preguntado acerca de la posibilidad que hubo de que Julen Loptegui lo llamase para la absoluta: "Tenía ilusión por ir, como supongo que cualquier jugador, sabía que era muy difícil, tienes esa cosa ahí dentro de poder ir. No queda otra que seguir trabajando y ojala que algún día ese momento llegue”.

También tocó el bache por el que está pasando el equipo en cuanto a la delantera y los goles: “Son rachas, los delanteros viven de eso. Pasan por rachas, en cuanto la enchufen seguirán metiendo goles, Ben Yedder está metiendo, a Luis le está costando un poco más, pero sabemos que se va a recuperar. Ojalá lo haga lo antes posible”.

"Seguiré trabajando igual, y ojala el equipo vaya arriba y recuperando sensaciones respecto a la mala semana que tuvimos" “No empecé con la confianza que me hubiera gustado pero, poco a poco, con trabajo y esfuerzo este Sevilla va mejor y ese papel lo da el entrenador y ojalá me lo siga dando. Por mí no va a ser, seguiré trabajando igual, y ojalá el equipo vaya arriba y recuperando sensaciones respecto a la mala semana que tuvimos”, declaró Sarabia, refiriéndose a su mejora personal en el terreno de juego y su búsqueda de la titularidad, pudiendo jugar en varias posiciones: “Personalmente creo que me ha hecho mejor futbolista, te hace aprender cada demarcación, sí es verdad que jugar en tantas posiciones hace que el entrenador no te tenga en una plaza fija. Estoy orgulloso por aportar al equipo, el equipo ha necesitado que juegue en varias posiciones”.

En cuanto a la Champions y el último partido frente al Spartak: “Veo un grupo muy disputado, empezamos bien, en la derrota fuera fueron mejores las sensaciones que el resultado final. El triunfo ante el Spartak fue engañoso, pudo ser más amplio el marcador. Nos queda por hacer los deberes”.

Finalmente habló sobre su renovación: “De momento no hay nada, hubo unos primeros contactos pero está la cosa parada. Intento no centrarme en ello sino en jugar cada domingo. Estoy muy a gusto en Sevilla, me gusta mucho el club y la ciudad”.