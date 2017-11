Escudero: "Hay que mantenerse enganchado a la cabeza de la Liga y seguir en Champions"

Sergio Escuedero ante Paco Alcácer en el último partido disputado // Foto: Ernesto Aradilla

El jugador vallisoletano hace balance de cómo va la temporada y habla del futuro del equipo en una semana donde el parón por selecciones abre la oportunidad para que los hombres de Berizzo sigan mejorando.

El inicio de la temporada ha tenido luces y sombras, y esto se debe, según el lateral, a la gran "igualdad en todas las competiciones". Destaca que el equipo no puede bajar nunca los brazos porque "el equipo ha sido confeccionado para luchar por cosas grandes. Los próximos partidos son cruciales y, además, se da la casualidad que son en Nervión contra el Celta y el Liverpool. Las estadísticas dicen que el Sevilla lleva más de un año sin perder en casa y Sergio quiere que esto siga siendo así "sería bonito acabar 2017 sin haber perdido en el Sánchez-Pizjuán".

También fue preguntado por los problemas que arrastra el equipo cuando actúa como visitante: "Es algo que debe corregirse y para eso vienen bien los parones". Sobre el tema del doble pivote y sus resultados valora que "han sido mejores porque han dado mayor solidez defensiva, pero también dos mediapuntas pueden dar buen resultado igualmente". Así, también afirmó que "cada partido requiere una cosa y hay que saberlo analizar" y eso hay que tenerlo en cuenta para "mantenerse enganchado a la cabeza de la Liga y seguir en Champions".

Esta vez no fue convocado por Lopetegui, pero se ve "con opciones de jugar el Mundial" y para ello tiene que estar al nivel del principio de temporada cuando consiguió "dos goles en la previa de la Liga de Campeones y luego no han llegado más". Hace hincapié en que "es más sencillo destacar en un equipo que juegue bien y que consiga objetivos que en otro que no los alcance". Pero no pierde la esperanza y afirma que seguirá teniendo la "confianza" de seguir yendo "para arriba".