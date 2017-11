Tevenet: "Estoy seguro de que este vestuario va a crecer"

Tevenet se saluda con su homólogo Gerard López en el derbi de filiales // Foto: Noelia Déniz

A las puertas de que se inicie la 14ª jornada de LaLiga 1|2|3 llega un filial que sigue sin conocer lo que es ganar. Siete puntos señala su marcador, siete empates y ocho derrotas es un pésimo bagaje y sobre ello, entre otras cuestiones, ha sido preguntado el míster sevillista.

Las preguntas sobre la situación del filial eran obvias y Tevenet quiso mandar un mensaje de cierta tranquilidad ante tanto alboroto ya que la primera victoria "tarde o temprano tiene que llegar". Cada partido es una final y estando a inicios del mes de noviembre no puede ser buena señal, pero solo tiene en mente el partido de este domingo en tierras nazaríes: "Vamos a Granada con toda la ilusión del mundo a ganar, sabiendo que vamos a tener nuestras opciones, con todas las de la ley, no a ver si suena la flauta. Intentaremos hacer el mejor partido de la mejor manera, sabiendo que vamos a tener nuestras opciones, porque la categoría te las da”.

No pone ninguna excusa, pero sí se muestra contrariado al no haber conseguido todavía ninguna victoria: "No le ponemos ninguna pega a lo que hay, nos hacemos fuertes con las virtudes que tiene el equipo. No pensaba que en la jornada 13 el equipo todavía no hubiese sumado una victoria. Sé que los segundos años en los filiales son muy complicados, muy, muy complicados. Pero nos agarramos al trabajo y a que somos capaces de conseguirlo porque mimbres tenemos”.

En general piensa que el equipo "está bien organizado en defensa, tiene claras las directrices a la hora de jugar, tiene presencia en el área rival" pero ve el problema en los "pequeños detalles" que se dan en "ambas áreas" que es al fin y al cabo dónde se resuelven los partidos. Por ello tiene claro que "cuando se sume la primera victoria cambiarán las cosas".

Afición

"Como equipo tenemos que intentar invitar a que la gente a que venga desde nuestro fútbol, pero hay momentos en los que el equipo necesita un poco el calor de su gente" así de tajante se mostró al ser preguntado por el tema de la afición. Es consciente de que no es el primer equipo y que al ser de cantera el tema de la afición es difícil que cada semana haya una buena entrada en la Ciudad Deportiva, por ello, invita a que "la gente a que se sume, crezca, crea y sea positiva" porque al fin y al cabo "todos vamos en el mismo camino".

Para terminar la entrevista fue preguntado por los "numerosos internacionales" que posee el filial, lo cuál no ve como una excusa ya que es “algo digno de alabar como Club. Al fin y al cabo la Segunda, si la catalogamos como fútbol profesional, la tenemos que armar de la mano de Primera".