En busca de un goleador en invierno

Imagen: VAVEL

El conjunto sevillista de mano de Oscar Arias, busca cazar a un goleador para el próximo mercado de invierno. Esta situación se da por la falta de gol en la delantera sevillista, donde ha marcado un total de veintisiete goles en competiciones oficiales en los que llevamos de temporada, doce de ellos en seis partidos de Champions League(cuatro de fase de grupos, y dos en la fase previa frente al Istambul Basaksehir), donde siguen en segundo lugar luchando por la clasificación y el tercer puesto, en cambio en la Copa del Rey, en su único partido disputado, vencieron por cero goles a tres en tierras murcianas al FC Cartagena. Pero el problema viene en liga, donde le cuesta mucho perforar la portería rival, donde tras once partidos disputados, el cuadro de Eduardo Berizzo lleva doce goles, donde en tres de ellos no logró marcar gol (Athletic Club, Atlético de Madrid y Valencia CF).

Para corregir la puntería en la delantera, el director deportivo del Sevilla FC, Oscar Arias, ha ojeado el mercado, y se ha fijado en dos grandes jugadores ya conocidos en la liga española, como son Sandro Ramírez, jugador del Everton FC, y Stevan Jovetic.

Los dos 'elegidos'

El jugador canario ex malaguista, fichó por el conjunto inglés el verano pasado, donde comenzó de titular en el Everton FC, pero conforme pasaron los partidos, Sandro jugó cada vez menos hasta el punto de no ir convocado. El conjunto inglés no está tan interesado en los servicios del canario como parecían en el pasado verano, donde este ha sido eliminado de la Europa League y EFL Cup, donde en la Premier League se encuentran en decimoquinta posición tras salir esta última jornada de puestos de descenso. Sandro Ramírez ha aportado únicamente una asistencia en los once partidos disputados con el Everton, donde al parecer busca una salida para logar minutos, ya que para el técnico de los Blues, parece ser que no cuenta.

Mientras tanto, Stevan Jovetic, jugador del Sevilla FC el pasado año, volvió tras cesión al Inter de Milán, donde el conjunto sevillista no decidió comprarlo, y finalmente jugó en el actual campeón de la Ligue 1, el AS Mónaco. El presente del jugador montenegrino no es muy diferente al del jugador español, donde tras su llegada al principado, solo ha jugado un total de seis partidos, cinco en competición nacional y uno en Champions League, donde solo ha logrado un solo gol frente al Lille francés. El conjunto monegasco, está situado en segunda posición en la liga francesa tras el PSG de Unai Emery, mientras que en Champions, a falta de dos jornadas, están casi eliminados. El jugador montenegrino, busca minutos y recalar en un equipo que juegue competición europea, y su elección puede ser el conjunto nervionense donde ya conoce a parte de la plantilla.

Ambos jugadores, son grandes jugadores que siempre que han jugado han aportado gol, pero actualmente carecen de minutos en sus respectivos equipos, y pueden ser dos grandes opciones para la delantera sevillista. Oscar Arias, pone en duda el fichaje de estos jugadores porque según el director deportivo, aún queda mucho para que se abra el mercado, pero él estará atento para lograr las mejores incorporaciones que se presente.