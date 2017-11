Previa Granada CF - Sevilla Atlético: como la noche y el día

Google Plus

Olavide chuta el balón durante el partido ante el Reus // Foto: Jaime Collado (VAVEL)

Con un nuevo parón de selecciones, la Segunda División cobra más protagonismo gracias a que no hay partidos en Primera. La categoría de plata siempre ofrece grandes partidos y muchas sorpresas, y este domingo podrá presenciarse un buen partido pese a lo que diga la tabla clasificatoria. Es verdad que, a priori, el equipo nazarí parte con una clara ventaja sobre los sevillanos, pero el aficionado franjirrojo no querrá ver que su equipo se relaje y por ello el filial sume su primera victoria.

Si por un casual el partido necesitara de un ambiente externo que le dé más ambiente, hay estará la afición. Es un buen horario el de las 12 y eso hará que, como siempre, la afición local apoye a los suyos como lo lleva haciendo toda la temporada. Y por parte sevillista se espera un gran número de representantes también debido a que el XII Encuentro de Peñas Sevillistas se celebra este fin de semana en Granada. Todo apunta a otro día grande de fútbol.

Un fortín llamado Los Cármenes

Una de las claves de la buena posición que ocupa en la tabla el equipo granadino es su solidez como local. Los números muestran a un equipo que actuando en casa concede muy poco a sus rivales: de seis partidos disputados ha ganado cuatro y ha empatado dos, con 13 goles a favor y 4 en contra.

El Granada se ha visto afectado por el conocido como "virus FIFA". Sergio Peña y Darwin Machís no estarán este domingo. Una de las claves de este equipo es el venezolano Machís, con cinco goles y tres asistencias es el máximo goleador junto a Pedro, que suma los mismos goles y asistencias. Pese a ser extremo izquierdo tiene la portería entre ceja y ceja y ello le está llevando a ser uno de los hombres clave de este equipo.

En su último partido, el Granada se enfrentó al Osasuna en El Sadar con resultado de 0-0. Un choque donde el conjunto rojillo fue levemente superior a los andaluces. El partido terminó sin goles gracias a algunas intervenciones de mérito de Sergio Herrera y del ex sevillista Javi Varas.

En casa o fuera, pero hay que ganar

Nueva jornada del campeonato y otra final para los pupilos de Tevenet. Se hace repetitivo decir que es clave que el equipo gane hoy, pero es que es una realidad. No se sabe si cuando llegue la primera victoria llegarán más seguidas, que sea simplemente algo psicológico, mas es necesario que esta sequía ganadora acabe cuanto antes. Parece que la directiva sevillista sigue confiando en el entrenador, aunque la paciencia no será eterna y la afición ya se empieza a mosquear porque nada cambia y cada vez quedan menos jornadas.

Si el Granada se ve afectado por las convocatorias de las selecciones, el Sevilla Atlético, no se queda ni mucho menos atrás. Hasta cuatro bajas acumulará el filial: Ondoa (Camerún), Boutobba (Francia sub-20), Aburjania (Georgia) y Marc Gual (sub-21). Es el equipo que más internacionales aporta de la categoría de plata. Todo esto no favorece en nada a los intereses sevillista. La baja de Marc Gual en la delantera se sumará a la de Carlos Fernández por lesión. Por tanto, no tendrá ningún "9" puro ante el Granada.

El último partido se saldó con un 1-1 en el Viejo Nervión ante el Tenerife. Otro partido más que empata el Sevilla y ya van tres seguidos. Fue algo más superior el equipo canario, pero los locales tuvieron alguna otra ocasión para haberle dado la vuelta al marcador. Los goles fueron de Longo en el 23´tras un saque de su portero y el empate fue obra de Pozo en el 70´gracias a una gran asistencia de David Carmona.

Árbitro

Isidro Díaz de Mera Escuderos nació el 24 de agosto 1989 (28 años) en Daimiel. Debutó la temporada pasada como árbitro de Segunda.

Hasta en cuatro ocasiones ha arbitrado al Sevilla Atlético: Lucena 1-0 SAT (temporada 2014/15), Lugo 1-0 SAT (temporada pasada), SAT 0-1 Reus (temporada pasada) y SAT 3-3 Cádiz (temporada pasada). Bagaje de un empate y tres derrotas. En ninguna ocasión ha dirigido un partido del Granada.

Precedentes

Hasta en 28 ocasiones se han visto las caras estos dos conjuntos.

Dos veces en Segunda División: temporada 1962/63, Granada 2-0 SAT y SAT 0-2 Granada.

Veintiséis veces en Segunda División B: con un bagaje de siete victorias sevillistas, siete empates y doce victorias nazaríes.

Global de catorce victorias del Granada, siete del Sevilla y siete empates.

Bajas

José Luis Oltra no podrá contar con Baena y Adrián por lesión y con Machís y Peña por convocatoria con sus respectivas selecciones. Así, la lista de convocados es: Rui Silva y Javi Varas; Chico Flores, Álex Martínez, Menosse, Iriondo, Víctor Díaz, Quini y Saunier; Puertas, Kunde, Pedro, Montoro, Licá, Alberto Martín y Espinosa; Rey Manaj y Joselu.

Luis García Tevenet no podrá contar con Álex Muñoz por sanción y Ondoa, Boutobba, Aburjania y Marc Gual por convocatoria con sus respectivas selecciones. Ha convocado a: José Antonio, Carmona, Matos, Konyk, Amo, Yan Eteki, Juanje, Pozo, Fede S.E., Curro, Borja S.E., Cantalapiedra, Olavide, Cristian, Carballo, Juan Soriano, Berrocal y Vicente.

Posibles onces