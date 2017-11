Granada CF vs Sevilla Atlético en vivo y en directo online en Segunda División 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido Granada CF vs Sevilla Atlético.

Díaz de Mera Escuderos durante una acción del Almería - Alcorcón del pasado año | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Isidro Díaz de Mera Escuderos, del comité territorial castellano-manchego, será el colegiado encargado de impartir justicia. El de Daimiel afronta su segunda temporada en la categoría de plata después de ascender en 2016, por lo que ésta será la primera vez que dirija al conjunto nazarí. Al filial sevillista ya le ha pitado cuatro encuentros (uno en Segunda B y tres en Segunda), de los cuales tres se han saldado con derrotas ante Lucena (1-0), Lugo (1-0) y Reus (0-1), y con un empate ante el Cádiz (3-3).

Las convocatorias de selecciones han hecho mella en ambos equipos, que contarán con varias bajas para el encuentro. Oltra no podrá contar con una pieza clave de su esquema como es Darwin Machís, que está concentrado con Venezuela, ni tampoco estará Sergio Peña (con Perú). Tevenet, por su parte, no podrá alinear a Ondoa, ni Aburjania ni Marc Gual. En el lado visitante tampoco estará Álex Muñoz por acumulación de tarjetas.

Nuevo Los Cármenes

El Nuevo Estadio Los Cármenes, con una capacidad para 22.369 espectadores, será el escenario que albergue el duelo.

Pozo durante un partido con el filial | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Atentos a: Alejandro Pozo, del Sevilla Atlético. Ante las bajas de Marc Gual y Carlos Fernández, el extremo será una de las principales referencias ofensivas de Tevenet para el partido. Muy vertical y habilidoso, logró estrenar su casillero de goles esta campaña en la jornada pasada ante el Tenerife.

Atentos a: Pedro Sánchez, del Granada. el centrocampista, después de un año difícil en Elche, ha recuperado su mejor versión en su vuelta a tierras andaluzas, donde además ha reforzado su olfato goleador (con cinco tantos es, junto a Joselu y Machís, el máximo artillero del equipo).

Tevenet, técnico sevillista | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

También habló esta semana Luis García Tevenet, técnico del filial sevillista, asegurando que su equipo iría a por todas a Los Cármenes: "Vamos con toda la ilusión del mundo a ganar, sabiendo que vamos a tener nuestras opciones, porque la categoría te las da". La victoria aún no ha llegado pero no duda en que lo hará: "Hay detalles que te invitan al optimismo y cosas a las que te tienes que agarrar".

Oltra, técnico nazarí | Foto: Andrea Royo (VAVEL)

José Luis Oltra, en rueda de prensa, advirtió de que su equipo no puede caer en la relajación a pesar de jugar contra un rival que aún no ha ganado en lo que va de temporada: “En esta categoría no hay rival fácil y además un filial siempre es difícil de por sí. El Sevilla Atlético es cierto que no ha ganado pero ha puntuado en tres de sus salidas. Compite bien, juega bien y está cada vez más cerca de la victoria".

El último precedente data, eso sí, del año 2010 en Segunda B. Aquella vez, el Granada de Álvarez Tomé se imponía por dos tantos a uno con goles de Bernardo (propia puerta) y Tariq, marcando Javi Martínez para los visitantes. Ese Granada terminaría ascendiendo a Segunda, una categoría de la que ya no bajaría.

Hasta en 28 ocasiones se han enfrentado la primera plantilla nazarí y la segunda nervionense, con un balance claramente favorable para los primeros, que se adjudicaron la mitad de las contiendas (14), mientras que las otras 14 restantes se repartieron de forma igual entre empates (siete) y victorias sevillistas (siete).

De esos siete puntos, tres los ha logrado fuera del Viejo Nervión, con empates en las difíciles canchas de Osasuna (1-1), Huesca (0-0) y Barcelona B (1-1). El filial azulgrana fue el último encuentro a domicilio de los de Tevenet, en el que dejaron buena impronta a pesar del mal comienzo encajando un tanto de Aleñá a los tres minutos de juego. Finalmente, a los dos minutos de la reanudación Marc Gual ponía la igualada que sería definitiva.

De otro lado, el Sevilla Atlético llega como colista de LaLiga 1|2|3 con siete puntos tras siete empates y seis derrotas, pues aún el cuadro nervionense no ha logrado estrenar su casillero de victorias. Su balance goleador es de ocho tantos a favor y 18 en contra.

En Los Cármenes el cuadro nazarí comenzó con dos empates y en las últmas cuatro fechas ha cosechado cuatro triunfos. El último de ellos fue ante el Lorca (4-1), en el que fue gran protagonista Darwin Machís con un triplete, completando la goleada Joselu. El venezolano no estará este domingo al tener que estar con su selección, pero si estará el ariete.

El Granada CF comienza la jornada como líder de la categoría con 23 puntos, repartidos en seis victorias, cinco empates y dos derrotas, con un balance de 22 tantos a favor y 13 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Granada CF vs Sevilla Atlético en vivo, perteneciente a la 14ª jornada de la Segunda División. El encuentro tendrá lugar en el Nuevo Estadio Los Cármenes a partir de las 12:00 horas de este domingo.