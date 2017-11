David Soria: "La continuidad siempre te da un plus a nivel de confianza y experiencia"

Google Plus

David Soria en el suelo tras realizar un parada // Foto: SFC

En verano estuvo en la rampa de salida para buscar minutos en otro equipo, pero al final se quedó convencido por el nuevo entrenador. La mala suerte de lesionarse en la primera jornada no le ha amilanado y ha conseguido varias veces la titularidad.

Respecto al tema de su posible marcha en verano, ha confirmado que equipos de Primera preguntaron por él, así dijo que tanto "Levante, Newcastle y Mainz" estuvieron interesados en hacerse con sus servicios. Fue una decisión difícil ya que a sus 24 años está en un momento de su carrera donde necesita minutos y confianza "pero nada te garantiza que vayas a jugar más en otros sitios".

La promesa que le hizo Berizzo era clara, su intención era rotar en todas las posiciones que es algo que todo aficionado blanquirrojo ha podido apreciar: “Mi intención era jugar, es lo que necesitaba tras un año casi en blanco. Confié en la palabra del míster y la está cumpliendo. No me arrepiento de haberme quedado. Si todo sigue como está y juego partidos, no pienso en salir”.

La lesión de la primera jornada ante el Espanyol tuvo que sentarle muy mal, pero el madrileño es un jugador que nunca se ha dado por rendido y una lesión, por mucho que fuese al minuto de juego, no le iba a hacerle rendirse tan fácilmente: “La continuidad siempre te da un plus a nivel de confianza y experiencia, pero te adaptas a lo que tienes. Si tienes tres partidos hay que aprovecharlos. Son circunstancias del fútbol y hay que aprovechar cada momento. Siempre que está uno un tiempo sin jugar, cuesta más adaptarte. Si juegas seguido es más fácil todo”.

Como en el resto de las entrevistas que le han hecho a sus compañeros en estos días, la última pregunta era obligada: los partidos ante Celta y Liverpool. Habla de "centrarnos en el Celta" debido a que es el primer partido de los y "porque un mal resultado sería peor a la hora de encarar el siguiente partido“.