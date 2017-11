Arana, refuerzo sevillista para el mercado invernal

Google Plus

Arana, en el último partido con el Corinthians. Foto: Sport Club Corinthians Paulista

El Sevilla FC apuesta por el joven futbolista zurdo. El propio Arana confirmó ante los medios de su país que ya es oficial su fichaje por el conjunto de Nervión. Lo hizo tras conquistar el título Brasileirao al vencer al Fluminense por 3-1.

Fichaje necesario

Se espera que llegue en el mercado invernal para reforzar la posición de lateral izquierdo. En principio, parece que sería suplente, pues Sergio Escudero parece haberse hecho con la titularidad. El ex del Schalke 04 es un habitual en el once de Berizzo. Sin embargo, Arana tendrá, probablemente, su oportunidad y podrá disputar minutos importantes. La filosofía de Berizzo incluye las rotaciones como un aspecto clave. El técnico argentino rota incluso en la portería.

Es por ello por lo que el joven futbolista brasileño tendrá oportunidad de demostrar su talento en Nervión. Los sevillistas logran reforzar así una posición en la que hay poca competencia. En el último suspiro del mercado, el conjunto de Nervión fichó a Lionel Carole como una solución de urgencia. Sin embargo, Berizzo apenas ha contado con el futbolista francés, que solo ha disputado 270 minutos en LaLiga Santander.

Con la llegada de Arana, es probable que el Sevilla le busque una salida a Carole, bien en calidad de traspasado o cedido.

Interés del Barcelona

El Sevilla FC no fue el único equipo español que se interesó por el lateral zurdo. También el Barcelona estuvo valorando el ficharle. Sin embargo, como el propio futbolista reconoció, el club culé no hizo ninguna propuesta oficial. Arana decidió no esperar y aceptar la oferta del Sevilla FC, que sí apostó por él de una forma más contundente. Al brasileño ya solo le queda firmar el contrato que le unirá a partir de poco más de un mes con el club nervionense.