Corchia: "Tenemos que ganar los dos partidos con nuestra afición"

Corchia frente al Barcelona FC el pasado 4 de noviembre | Foto: Noelia Déniz VAVEL.com

En la entrevista al programa de A Balón Parado, Corchia hablaba sobre los dos próximos partidos en casa, frente al Celta de Vigo y al Liverpool, en el que decía que podrían hacer grandes cosas y que con el apoyo de la afición tienen que ganar los dos partidos. Y sin perder de vista el partido del próximo sábado, comentaba que si ganan al Liverpool el próximo martes estarían en octavos de la Champions.

Sobre el final de temporada el delantero afirmaba que le gustaría jugar bien cada vez que el entrenador le de la oportunidad de salir al campo, que ganen muchos partidos y llegar a estar lo más alto posible en la clasificación de La Liga Santander. Añadiendo que piensa que son un buen equipo y que pueden hacer una buena temporada.

El francés dio su opinión sobre algunos de sus compañeros de Nolito dijo que es muy grande, que es una magnífica persona que va siempre con una gran sonrisa y que es muy trabajador, de Ganso apuntaba que le gusta su juego porque es muy técnico y calmado, y sobre Muriel opinaba que es un gran delantero, rápido y fuerte, que en los entrenamientos cuesta mucho pararle y que cuando tiene un buen tiro tiene mucho gol.

Para finalizar hizo un repaso de su trayectoria hasta llegar al Sevilla FC, antes de llegar a Sevilla tenía más ofertas, pero quería venir al club porque es un equipo que gana títulos y juega en una gran competición, también porque le gustaba mucho la afición sevillista y la ciudad. “Cuando estás cansado, la gente te anima y piensas que no puedes parar. Para mí es el mejor equipo en el que pueda estar y la mejor afición. Además, cuando le dije a Bielsa que iría al Sevilla, me dijo que conocía bien a Berizzo, que me fuera tranquilo porque iba a trabajar bien”, afirmó.