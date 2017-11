Análisis del rival: RC Celta de Vigo

Google Plus

Jugadores del Celta celebrando un gol ante el Athletic

Berizzo se enfrentará por primera vez al equipo que creó. El técnico argentino llegó a los banquillos del conjunto gallego en 2014, y ha permanecido en ellos durante tres temporadas. El balance no ha podido ser mejor. El Toto consiguió mantener el nivel que el equipo adquirió con Luis Enrique, y además llevó al Celta a la Europa League, donde llegaron a semifinales. También disputó dos semifinales de la Copa del Rey, un rendimiento fantástico y una etapa llena de éxitos que concluyó el pasado verano, cuando Berizzo decidió firmar por el Sevilla.

Al banquillo vigués llegó Juan Carlos Unzué, exjugador del Sevilla. Al Celta le costó arrancar, pero los goles de Maxi Gómez en las primeras jornadas y los de Iago Aspas en las más recientes han ayudado a devolver al equipo la regularidad esperada. En cuanto al juego, el estilo es muy parecido al que ya implantó Berizzo en su día, un planteamiento basado en la posesión y las transiciones rápidas, además de la importancia de la profundidad por las bandas. El Celta se encuentra en la undécima posición de la clasificación con 14 puntos, cuatro partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos. Además, ha marcado 22 goles y encajado 17.

Así es el Celta

La portería siempre es una incógnita en el Celta, tanto Sergio Álvarez como Rubén Blanco van rotando en cada partido. En el Sánchez-Pizjuán podría jugar Rubén Blanco. El joven portero progresa a pasos agigantados y está dando mucha seguridad a la portería viguesa. En defensa podrían salir de inicio Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez y Jonny. La defensa está siendo, quizás, el punto más débil del Celta en lo que va de campeonato, pues a los gallegos les crean peligro con mucha facilidad. La profundidad de Mallo y Jonny por las bandas es muy importante para el equipo, por lo que será un factor a tener en cuenta.

Fotografía: Getty Images

En el centro del campo podrían jugar Lobokta, Wass y Pablo Hernández. Esta es la zona del campo que más está rotando Unzué, por lo que será difícil determinar quién ocupará esta parcela. Wass es un jugador fundamental desde que llegó, e incluso se le ha relacionado con el Sevilla recientemente. El danés tiene un gran trato de balón. Lobotka es toda una joven promesa, y se está adaptando muy bien al fútbol español, el centrocampista eslovaco es un jugador muy inteligente, además de eficaz a la hora de recuperar balones. De Hernández se podría destacar su llegada al área, es un jugador muy peligroso llegando desde segunda línea.

Arriba estarán casi con total seguridad Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez. El primero destaca por su velocidad y desborde, que vuelven loca a cualquier defensa, pero esta temporada está siendo muy irregular. Maxi Gómez empezó la temporada de forma espectacular marcando cinco goles, pero en los últimos partidos se le está viendo algo desubicado. Por último, hay que hablar de la gran estrella, Iago Aspas. Al gallego le costó marcar su primer gol, pero cuando lo hizo marcó tres. Ya lleva seis goles, siendo el máximo goleador del equipo. Aspas está de vuelta y parece que quiere intentar superar la escandalosa cifra de 19 goles que consiguió la pasada temporada.

Jugadores como Jozabed o Radoja también podrían jugar en el centro del campo, aunque no como titulares. En defensa podría jugar también Fontás. Otro nombre importante es el de Guidetti, el delantero sueco viene de lesión y todavía tiene que llegar a su mejor nivel. Además, tiene una relación tensa con Unzué, por lo que se espera que no salga de inicio. La gran promesa del fútbol turco, Emre Mor, no ha viajado por lesión.

El Celta es un equipo que quiere el balón, así que el Sevilla tendrá que dominar esa faceta del juego si quiere hacer daño a los gallegos. Además, la profundidad por las bandas es un arma muy peligrosa de un Celta que se siente más cómodo llevando la iniciativa. Aunque cierto es que el factor más determinante siempre es la inspiración de Iago Aspas, el jugador de Moaña es la referencia del equipo, y si tiene un buen día, el Celta tiene mucho a favor, por lo que controlar al delantero será vital si Berizzo quiere que su encuentro con su exequipo sea lo más plácido posible, algo que solo sucederá si los tres puntos se quedan en Sevilla.