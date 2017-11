Sevilla - Celta: Puntuaciones del Sevilla, jornada 12 de La Liga Santander

Nolito marcó de cabeza a su ex equipo | Foto: Sevilla FC

Reencuentro de muchas caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo gallego llegó a Sevilla liderado por un ex sevillista, Iago Aspas, además de un antiguo jugador de los escalafones inferiores, Jozabed, aunque no saltó al terreno de juego.

Por el lado sevillista, Eduardo Berizzo dirigió el partido ante su ex equipo, junto con jugadores con pasado vigués: Nolito y Krohn-Dehli. Pese a una defensa que requiere tremendos ajustes, el Sevilla se supo reponer al tanto de Maxi Gómez. Luis Muriel volvió a encontrarse con el gol y Nolito cabeceó una llegada a línea de fondo de Sarabia que batió a contrapié a Rubén Blanco.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

David Soria

5 | Pudo hacer más en el gol del Celta, estuvo muy descolocado. Durante el resto del partido tuvo un par de intervenciones buenas, aunque se salvó debido a los fallos de los jugadores gallegos. Hizo una parada decisiva ante la falta de Wass casi al final del partido.

Corchia

6 | El francés tuvo que ser sustituido debido a una lesión que renqueaba desde el final de la primera mitad. El tiempo que estuvo en el campo sufrió mucho con las llegadas de Pione Sisto pero hizo todo lo posible para que Franco Vázquez marcase. Gran partido del lateral.

Geis

5 | El alemán jugó de todo menos de su posición natural, de central casi todo el partido y de lateral tras la marcha de Corchia. Pese a su pasividad en el gol de Maxi, no estuvo del todo mal.

Lenglet

6 | El francés se echó la defensa a las espaldas y salvó de alguna ocasión a David Soria. Hubo muchos problemas en la zaga sevillista pero se salvaron los muebles. Pese a todo, debe de ser el que guíe esta zona del campo.

Escudero

5 | Junto con Corchia llegaron a poner numerosos balones para que el Mudo igualara el partido, eso salvó al madrileño. Tuvo muchos problemas atrás.

Guido Pizarro

7 | Volvió el argentino a ser un muro en el medio del campo. Cortó muchos balones que hubiesen sido un quebradero de cabeza para los defensas, que no estuvieron del todo acertados.

N’Zonzi

8 | Muy buen partido del recientemente convocado con Francia. Un coloso en el centro del campo que se erige como pieza clave de la columna vertebral del Sevilla.

Franco Vázquez

5 | Si no tuvo seis o siete ocasiones no tuvo ninguna. El balón no quiso entrar en la meta de Rubén Blanco. El que fue la sorpresa del once no llegó a ganarse los minutos que jugó. No hizo un mal partido pese a no estar acertado.

Nolito

9 | El de Sanlúcar estuvo soberbio. Generó ocasiones y puso en jaque en diferentes momentos a la defensa del Celta. Culminó el buen partido con el gol de cabeza a centro de Sarabia. Fue sustituido por otro ex jugador del Celta, Krohn-Dehli, con vistas al partido contra el Liverpool.

Pablo Sarabia

8 | Al fin consiguió la regularidad que buscaba, la titularidad. La primera internada hasta la línea de fondo que tuvo acabó en el gol de Nolito, con un centro bellísimo. Su lugar en el once debería de ser fijo.

Luis Muriel

9 | Los goles que tanto buscaban los aficionados del Sevilla empiezan a ser una realidad. El fichaje más caro de la historia se reencontró con el gol, de cabeza esta vez, y reivindicó su calidad con un gesto a la grada tras las críticas sobre su supuesto sobrepeso. Ojalá sea el principio de una bonita amistad entre Muriel y el gol.

Banega

8 | No se sabe lo que se tiene hasta que te falta. La entrada del argentino decantó las tornas a favor del Sevilla y dejó detalles de su calidad. El mago del balón no perdió apenas un balón. Ha vuelto del parón de selecciones mejor que nunca.

Krohn-Dehli

S.C. | Apenas pudo hacer nada en los cinco minutos que disputó el danés. Dio un breve descanso a Nolito con vistas al próximo partido de Champions.

Kjaer

S.C. | Al igual que Krohn-Dehli, no le dio tiempo a hacer mucho al otro danés del equipo. Tuvo que entrar por la lesión de Corchia para no dejar haciendo aguas a la defensa.