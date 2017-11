Los de Luis Tevenet salvaron el partido con uno menos

Google Plus

ÁRBITRO: El colegiado David Pérez amonestó a los locales Pozo (min. 53); Aburjania (min. 90) y a los visitantes Josema (min. 37); C. Caballero (min. 42); Jona S. (min. 65); Edu Ramos (min. 75). Expulsó a Matos por doble amarilla (min. 50)

Cordoba C.F: Kieszek; Alex Vallejo; Edu Ramos; Jona S (Jovanovic, min. 77); Javi Galán; Joao Afonso (Jaime Romero, min. 40); Fernández; Josema; C.Caballero; Markovic (Pinillos, min.46)

La Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros acogió hoy al Córdoba, un paisano andaluz que al igual que el Sevilla Atlético se encuentra en la parte baja de la tabla. Un duelo que se disputó sin mucho esplendor, tan solo se veía a dos equipos que luchaban por lo mismo, la victoria, y que finalmente esta no se tornó de parte de ninguno de los dos conjuntos.

Juego lineal por parte de ambos conjuntos

Los primeros minutos del encuentro fueron a un ritmo monótono, ambos conjuntos llegaban a portería pero el disparo final no lo terminaban de afinar, esto se producía porque los pases no eran muy acertados y porque la defensa tanto de un equipo como del otro estaban muy atentas. El Sevilla Atlético dejaba grandes pinceladas de calidad como la que llevó a cabo el capitán franjirrojo, Curro, que se fue de tres jugadores blanquiverdes dando un pase perfecto hacia Olavide que lo intercepto dando un centro que finalmente despejaría la defensa cordobesa.

Los jugadores del Córdoba querían frenar a un filial que estaba aguantando el partido e intentando hacerse con la victoria, una victoria muy deseada tanto para el conjunto cordobés como para el sevillano. Las jugadas no eran muy brillantes y el juego dejaba mucho que desear.

Conforme trascurría el primer periodo el filial sevillista se acabó viendo en apuros frente a un veterano Córdoba que no estaba deslumbrando por sus jugadas, pero sí por su garra y su constancia en el área de Juan Soriano. Sus fuerzas eran constante pero no les sirvieron de mucho, ya que por más que insistían en el gol no terminaban de crear una jugada real, se basaban simplemente en centros sin fin alguno o disparos a las manos del guardameta franjirrojo.

La presión del conjunto visitante no duraría mucho ya que los de Tevenet se acabaron imponiendo a los de Merino con llegadas constantes y contraataques rápidos, pero sin un cauce final victorioso. Uno de los momentos más asfixiantes para el conjunto blanquiverde fue el llevado a cabo nuevamente por el protagonista del encuentro, Curro, este disparó desde fuera del área consiguiendo que Kieszek tuviera que despejar el balón de forma complicada haciendo una parada muy buena.

El partido tomó un rumbo muy beneficioso para el Sevilla Atlético ya que del área rival no salían, ejerciendo de este modo una gran presión a la defensa del Córdoba haciendo que el equipo casi por completo estuviera en posición defensiva constantemente. Finalmente, ni los de Tevenet ni los de Merino se fueron al vestuario con un gol en su marcador, dejando abierta una segunda parte muy prometedora.

El filial sevillano y el Córdoba despiertan

Los aficionados sevillistas no tuvieron ni un respiro ante el comienzo de la segunda mitad, ya que se encontraron con el gol temprano del Córdoba que vino de las botas del delantero Jona S., dejando boquiabierto a Tevenet. La mala suerte del filial franjirrojo no terminaría aquí ya que unos minutos más tarde en una falta en mitad del campo, Matos, recibía la segunda amarilla y con ella la expulsión del terreno de juego, dejando a su equipo con tan solo diez jugadores y otros cuarenta y cinco minutos por delante.

El Córdoba iba en crescendo y las pocas ocasiones que tenían los locales no estaban ni bien calculadas ni bien aprovechadas por ello sus jugadas nunca iban a buen puerto. Los de Sevilla pese a no tener el partido, en ningún momento se salieron de él llegando a conseguir una posesión constante del esférico.

Un fallo constante por parte de los locales era el de los pases y centros demasiado largos imposibles de interceptar por cualquier jugador, haciendo que los contrataques de peligro no llegaran a nada. Con el paso de los minutos esto se fue limando poco a poco hasta conseguir poner en peligro la integridad de la defensa cordobesa.

La intensidad del partido estaba vigente, se podía ver en las idas y venidas de ambos equipos y en la emoción que se vivía en las gradas, ya el Sevilla Atlético dejo de trabajar defensivamente para centrarse mucho más en la postura ofensiva. Llevando a cabo esta filosofía en el minuto 77 los franjirrojos empataban el encuentro con un gol salvador de Fede San Emeterio, llenando con esto de orgullo a las filas sevillistas.

Los últimos minutos fueron para los de Tevenet, pero los de Merino aguantaron muy bien el encuentro, incluso tuvieron la oportunidad de anotar un tanto después de que el técnico pitara una falta muy peligrosa en la frontal del área que finalmente no acabó en nada más. La disputa de estos dos conjuntos andaluces se vivió intensa pero ninguno de ellos se pudo llevar el triunfo en esta tarde sevillana.