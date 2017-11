Análisis del rival: Liverpool FC

Google Plus

Trascendental partido el que se podrá vivir en el Ramón Sánchez-Pizjuán este martes 21 a partir de las 20:45 horas. Este partido corresponde al penúltimo de la fase de grupos y puede ser vital si uno de los dos equipos gana, ya que el que consiga los tres puntos tendrá el pase a octavos garantizado pase lo que pase en Moscú.

El conjunto Red suma cuatro victorias consecutivas

Si el Sevilla sigue dejando dudas en cuanto a su juego y a su capacidad defensiva y ofensiva, el conjunto Red va ganando empaque con el paso de los partidos. Así, suma cuatro victorias consecutivas: tres en Premier League 3-0 ante el Huddersfield, 1-4 ante el West Ham y 3-0 ante el Southampton; y una en la Champions con un 3-0 ante el Maribor. Un balance de 13 goles a favor y solo uno en contra. Aunque cabe destacar que los equipos a los que se ha enfrentado no son los más fuertes ni mucho menos: el Huddersfield (recién ascendido) ocupa el décimo puesto, el Southampton es 14º y el West Ham es antepenúltimo.

Por su parte, el Maribor es el colista con tan solo un punto en su haber. Por su parte, el Sevilla, en los últimos cuatro partidos, suma tres victorias y una derrota, siete goles a favor y cinco en contra. Todos los partidos resueltos con 2-1 (siempre a favor del equipo que jugaba como local).

De momento todo marcha bien para el Liverpool, puesto que ocupa la 5ª posición con 22 puntos (los mismos que el Sevilla) y está a tan solo un punto del Tottenham que es el último equipo en ocupar uno de los puestos que da acceso a la Liga de Campeones. Pero los dos próximos rivales serán dos piedras en el camino del equipo del condado de Merseyside.

Este martes el Sevilla y como se ha mencionado al principio, es vital para certificar la clasificación para los octavos. A este dato hay que sumarle el hecho de que se juega en España y que el conjunto andaluz si gana conseguirá el hito de llevar un año sin perder en casa, ya que la última derrota data del 22 de noviembre de hace un año ante la Juventus. Cuatro días después de este partido, el sábado 25, tendrá lugar un clásico de Inglaterra el Liverpool - Chelsea. Un partido que se ha convertido en decisivo para títulos de liga y demás en este siglo XXI. Si el equipo dirigido por Klopp ganara, igualaría a puntos con el equipo londinense que se encuentra como tercer clasificado.

Así juega el Liverpool

Un 4-2-3-1 es el esquema que usa habitualmente el entrenador alemán para su equipo. El uso del mediapunta ha sido fijo tras la vuelta de Coutinho. Antes usaba un triángulo invertido como el que ha utilizado Berizzo.

Entre Firmino, Coutinho, Mané y Salah suman 29 goles y 16 asistencias en todas las competiciones

Lo que define al Liverpool es su ataque. Firmino, Coutinho, Mané y Salah son jugadores de una altísima calidad y con mucho gol, ya sea en su forma directa o dando pases de gol. Entre todas las competiciones suman entre los cuatro un total de 29 goles y 16 asistencias. El máximo realizador es el egipcio Mohamed Salah con 14 goles. En asistencias están todos con el mismo número (4). Por ello, el Sevilla deberá de estar muy atento atrás para que estos cuatro hombres no realicen ninguna sangría.

Defensivamente bajan en prestaciones los ingleses. Es algo que ya se pudo observar en el duelo disputado en Anfield, dos llegadas sevillistas y dos goles. En las bandas encontramos a un viejo conocido sevillista como es Alberto Moreno quien horas antes del duelo ante el Southampton fue padre por segunda vez. Tras estar en la puerta de salida este verano, ha conseguido hacerse un hueco como titular en la banda izquierda. Parece que su adaptación ha llegado tras llevar tres temporadas en Inglaterra. Es un lateral con mucha proyección ofensiva y suma tres asistencias este curso. En el lateral derecho encontramos a Alexander-Arnold quien a sus 19 años se ha hecho con el puesto de titular. Al igual que el español, es un lateral ofensivo. En centro de la defensa encontramos a Lovren y Matip, dos centrales rocosos pero a la par vulnerables a la hora de exigirles en velocidad.

Si el equipo de Nervión es capaz de no cometer errores atrás y no dejar espacios para que los ingleses puedan mostrar su capacidad de velocidad tendrán mucho ganado. Arriba solo cabe esperar que las ocasiones que se tengan se metan y ser pacientes si las jugadas no salen a la primera.