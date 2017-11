Previa Sevilla FC - Liverpool FC: noche de estrellas en Nervión

Fotomontaje VAVEL: Diego Blanco

El partido frente al Liverpool es "EL PARTIDO". En la noche del martes el Sevilla se jugará estar en la siguiente ronda de Champions. Los de Berizzo necesitan ganar para confirmar matemáticamente su pase a octavos. Tras la victoria frente al Celta el equipo de Nervión llega con confianza a este encuentro. Pero el Liverpool no es menos y los de Klopp acumulan cuatro partidos ganados. 13 goles a favor y sólo uno en contra. Se presenta una gran noche de fútbol en Nervión.

Mantenerse para crecer

El Sevilla debe seguir con su dinámica de luchar hasta el final de los partidos. El encuentro frente al Celta es el más claro ejemplo de ello: remontar un partido que iba perdiendo desde el minuto 12. El gol de Maxi descolocó al cuadro hispalense pero los de Berizzo supieron sobreponerse y levantar el partido. Muriel, en su mejor partido con la camiseta del Sevilla, y Nolito dieron la vuelta al marcador, ambos de cabeza. La ventaja pudo haber sido mayor si Franco Vázquez no hubiera fallado hasta cuatro ocasiones, pero pudo haber sido peor. Un mal partido de David Soria que provocó más de una ocasión visitante.

Del partido frente al Celta el Sevilla pudo sacar tres conclusiones: no hay un juego definido, Muriel tiene margen de mejora y Geis está llamando a la atención de Berizzo. Sin Banega dirigiendo el timón el Sevilla no jugó a nada y sacó el partido gracias a Muriel en ataque y Geis en defensa. El colombiano desbordó y marcó, dejando una gran actuación. Por su parte el alemán estuvo firme en defensa y certero en los golpes directos, lo que es una ventaja para Berizzo.

Pero este es un partido aparte. Esto no es la Liga, este no es el Celta. El Sevilla actualmente tiene 7 puntos y se encuentra segundo de grupo. El Liverpool acumula 8, el Spartak 5 y el Maribor 1. Si el conjunto hispalense gana frente al Liverpool se aseguraría la presencia en la siguiente ronda. Por otra parte, si empata o pierde depende de lo que hagan Liverpool y Spartak. Berizzo tiene claro que el partido es clave y no dejará nada al azar. Mercado, Kjaer, Banega y Ben Yedder seguramente vuelvan al once inicial para intentar derrotar al equipo inglés.

This is not Anfield

El Liverpool es un histórico en Europa e Inglaterra. Y parece que está volviendo a surgir de sus cenizas. Tras unos años en los que no han llegado a nada, el conjunto Red ​se encuentra quinto en la Premier y primero en el grupo de Champions. Gran culpa de esto la tiene su actual entrenador, Jürgen Klopp. El alemán revolucionó al conjunto inglés con su llegada y desde entonces ha ido siempre en ascenso.

Llega el Liverpool a Nervión tras haber ganado su último encuentro por tres goles a cero frente al Southampton. El equipo anglosajón se hizo la victoria gracias a dos de sus estrellas: Salah, por partida doble, y el brasileño Philippe Coutinho. El egipcio está siendo una de las sensaciones de esta temporada en Anfield, siendo el máximo goleador con 9 tantos. Mané y Firmino son las referencias en ataque del Liverpool junto a Salah, y detrás de ellos lleva la batuta Coutinho.

Tercer encuentro entre ambos

Sevilla y Liverpool sólo se han medido en dos ocasiones, y los sevillistas son los claros favorecidos. El 2-2 de la ida en la Fase de Grupos y la victoria en la final de UEFA Europa League por 1-3 son los únicos partidos en los que estos dos equipos se han visto las caras.

Ben Yedder y Correa anotaron en el encuentro de ida por parte del Sevilla. Firmino y Salah hicieron lo propio para los ingleses.

Sin bajas destacadas

La lista del Sevilla FC no se encuentra disponible. Aún así, Berizzo podrá contar con Mercado y Correa que vuelven tras superar sus molestias. Pareja y Carriço siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Corchia parece no presentar molestias después de su golpe frente al Celta.

Por su parte Klopp ha viajado con 23 jugadores a Sevilla. Regresan Matip y Joe Gómez tras haber descansado frente al Southampton y Karius, guardameta titular en Champions. También vuelven el delantero Ings y Lallana, que ha sido baja desde principio de temporada.

La lista del Liverpool está formada por: Karius, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Coutinho, Salah, Gomez, Henderson, Sturridge, Grujic, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Ward, Alexander-Arnold.

​Posibles alineaciones