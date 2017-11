Berizzo: "Va a ser un partido de mucha exigencia, mucho desgaste y mucha presión"

Berizzo en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Liverpool | Foto: Sevilla FC

Eduardo Berizzo atendió a lo medios de comunicación en una rueda de prensa tras el último entrenamiento antes del enfrentamiento ante el Liverpool.

Tras la pregunta sobre el encuentro contra el Liverpool en Anfield contestó que fue un partido de velocidad y que esa rapidez les hizo sufrir. El Liverpool los encontraba desarmados y que van a tenerlo en cuenta para el partido, una de las claves es usar el balón y la profundidad en el ataque que no pierdan el balón y que puedan terminar los ataques.

Sobre quienes jugarán el partido no desveló nada, pero señaló que el en el entrenamiento igualaron a todos los jugadores y que decidirá este martes si cambia o continúa el once del sábado pasado ante el Celta de Vigo. Aclaró que va a ser un partido exigente, de desgaste y de mucha presión pero que el plan es presionarlos y para eso necesita jugadores con mucha energía. Añadía que: “Jugadores como Steven N’Zonzi o Ever Banega son los reguladores del juego, si bien somos un equipo con mucha gente que corre hacia adelante, ellos son los reguladores del juego y mañana será importante elegir la velocidad, cuándo, y elegir la asociación, cuándo. Lo que hay que evitar es perderla imprudentemente porque eso el Liverpool no te lo perdona”.

El técnico también valoró que: “tenemos una gran oportunidad de certificar nuestro primer objetivo, ante un gran rival, pero apoyados en nuestro público, en un campo donde nos hacemos muy fuertes.” Los partidos importantes dan confianza y solidez en el estado de ánimo pero que no pueden jugar de forma alocada, no es un parido que les convenga y tienen que elegir un plan correcto y ejecutarlo de forma equilibrada.

Por último, le preguntaron sobre Mohamed Salah y afirmó es un futbolista muy rápido y que aprovecha muy bien su posición. Tiene un juego muy vertical y muy veloz siendo muy peligroso aunque tienen que poner atención en la línea defensiva, tienen que usar el balón y perderlo lejos de los lugares donde el Liverpool pueda robarlo y salir hacia adelante.