Sarabia: "Es un partido bonito e ilusionante"

Pablo Sarabia y Eduardo Berizzo en la rueda de prensa | Foto: Sevilla FC

Sarabia fue el futbolista que acompañó a Eduardo Berizzo en la rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool.

El madrileño recalcó que es un partido importante e ilusionante para ellos y para la afición. Son conscientes de la importancia de los tres puntos del partido y que consiguiéndolos obtendrán el primer objetivo de la temporada.

Sobre Jesús Navas comentó que ambos trabajan bien que son jugadores diferentes y aportan distintas cosas por lo que es Berizzo el que tiene que decidir quién conviene en cada momento.

Sobre el partido explicó que la idea fija que tienen es ir a por ellos desde el primer momento y que además cuentan con el apoyo de la afición. Saben que tienen mucha calidad a la hora de atacar, pero se centran en utilizar todas las armas para que no sea un partido cómodo y sepan que es complicado conseguir puntos. Añadió que están trabajando bien y que les hace ilusión clasificarse delante de su afición.

Sobre la hinchada sevillista dijo: "Personalmente lo he vivido muchos años como visitante y ahora de local. Cuando venía aquí se notaba la presión y no era fácil jugar. Ahora notamos ese calor de nuestra gente, que hace que los rivales tengan dudas y no confíen tanto en sus posibilidades".

También le preguntaron por los delanteros, dijo que tanto Muriel como Ben Yedder estaban trabajando bien, haciendo méritos para poder estar en el once contra el Liverpool y que eso es bueno para el técnico.

Aclaró que el partido no va a ser uno más, que jugar en Anfiel era un sueño para él y ahora en casa también, no quieren quedarse con un sabor amargo de no poder clasificarse a octavos.

Por último, explicaba que no tienen miedo a perder, que confían en ellos mismos sobre todo jugando en casa y aunque la idea es conseguir los tres puntos del partido, si se da la ocasión podrían ver como bueno el empate.