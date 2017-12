Entrevista. Juan Berrocal: "Cuando te llega la oportunidad, no se te puede escapar"

Juan Berrocal, durante la entrevista. Fotomontaje: VAVEL

Juan Berrocal, joven futbolista jerezano de 18 años, se ha hecho con un hueco en el once de Tevenet. Lleva 17 partidos seguidos como titular. Aún con edad de categoría juvenil, ha logrado hacerse con la titularidad en el filial "siendo constante en el trabajo". Además, ha sido convocado con la selección española sub-19 para preparar la clasificación para el Europeo de Finlandia. Se encuentra, sin duda, en el momento más importante de su corta pero intensa carrera.

Pregunta, ¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del fútbol?

Respuesta. Pues de pequeño, cuando mis padres me apuntaron a un equipo de Jerez. Fue un amigo de mis padres el que les dijo que me apuntara, que podría pasarlo bien con mis amigos. En ningún momento empezamos en el fútbol sabiendo que íbamos a llegar donde hemos llegado.

P. ¿Dónde se ve de aquí a cinco años?

R. La verdad es que no lo sé, espero que siempre vaya hacia arriba. Que cada año dé un paso más. En primera división o cualquier categoría que sea superior.

P: ¿A qué futbolista tiene como modelo a seguir?

R. Del primer equipo me fijo mucho en Lenglet, que es un central muy bueno. Siendo tan joven, no se suele apreciar el gran trabajo que hace y la madurez que demuestra en el campo para la edad que tiene.

P. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días tras su fichaje por el Sevilla?

R. Era pequeño y quieras o no tampoco le eché mucha cuenta. A día de hoy, si fichas por un equipo grande pues sí que te emociona un poco más. Pero al ser tan pequeño, pues no le eché mucha cuenta. Mis padres sí se interesaron más que yo, sobre todo a la hora de plantear los viajes de Jerez a Sevilla. Yo creo que al final cuando eres pequeño lo que pretendes es disfrutar del fútbol con tus amigos. Cuando te dicen que tienes que irte fuera pues te cuesta un poco, pero al final creo que mereció la pena.

Sevilla Atlético

P. En la tercera jornada de la actual temporada, contra la Cultural Leonesa, debutó con el Sevilla Atlético en partido oficial. Aquel día fue titular, y desde entonces no ha dejado de serlo: 17 partidos seguidos en el once inicial. ¿Qué cree que le ha llevado a la titularidad absoluta?

R. Yo creo que el trabajo. Si trabajas día a día, los resultados llegan, más tarde o más temprano, pero al final llegan. Sí es cierto que puedes ver que a lo mejor trabajas y no llegan los resultados. Aún así, siendo constante en el trabajo, sabiendo lo que tienes que hacer y haciéndolo bien, al final te llega la oportunidad. Hay que aprovecharla, no se te puede escapar.

P. Imagino que el salto del juvenil al filial y el hecho de competir en Segunda División fue un cambio notable. ¿En qué aspecto cree que le ha afectado más este cambio?

R. La madurez de un futbolista es importante. Al ser joven sí que te puede afectar un poco a la hora de competir contra gente que ya viene de vuelta en el fútbol: casos como el de David Barral, de jugadores que han jugado muchos años en Primera y en otros equipos. Sí que te puede afectar en la madurez. Aún así, yo creo que el futbolista debe ser completo para jugar en este tipo de categorías de élite y hacerlo lo mejor posible para mantenerse ahí.

P. El hecho de que el filial sevillista esté en la categoría de plata del fútbol español, ¿cree que afecta positivamente al crecimiento de los canteranos o, por su alta exigencia, puede afectar negativamente?

R. Es más exigente pero creo que afecta para bien. Eso te ayuda a dar un salto más de calidad en tu carrera y poder estar más cerca del primer equipo y jugar en Primera. Te prepara más. Creo que un jugador de Segunda División va a estar más preparado que un jugador de Segunda B para dar el salto a la gran competición, que es Primera División.

P. ¿Sueña con dar ese salto?

R. Claro, todo futbolista que esté en la cantera de un equipo sueña con llegar al primer equipo. Y más estando en el Sevilla, un equipo que está en Champions y que está siempre en los puestos altos de Primera. Creo que todo el mundo sueña con ello.

"Hay que centrarse en trabajar bien y no dejarse llevar por las emociones negativas"

P. El equipo se encuentra en una situación delicada, pues es el último clasificado (jornada. ¿Cómo afronta el vestuario esta situación?

R. Es difícil, a nadie le gusta estar en estos puestos. Debemos estar tranquilos. Tener presente que estamos en descenso pero tampoco tanto porque hay que centrarse en trabajar bien y no dejarse llevar por las emociones negativas. Sobre todo, estar todos unidos y hacer las cosas bien para salir de ahí lo más pronto posible.

P. La salida de jugadores que la temporada pasada fueron importantes, como el caso de Borja Lasso al primer equipo o Ivi al Levante, ¿cree que ha influido en la situación actual?

R. Puede haber afectado. Pero creo que al final se van unos jugadores y vienen otros, ni mejores ni peores, sino otro tipo de jugadores. También es cierto que la quinta del año pasado llevaba jugando junta cerca de tres años. Dos años en Segunda B y este último en Segunda. Y este año pues somos muchos jugadores nuevos: fichajes o gente que viene de la cantera. Hay que darnos un poco de tiempo para la adaptación y conocernos como se conocían ellos. Y a partir de ahí, tirar para arriba.

P. En los últimos partidos, el equipo ha empatado una gran mayoría de ellos. En varias ocasiones, han estado a las puertas de conseguir la victoria. ¿Qué cree que le ha faltado al equipo para terminar de cerrar estos partidos y puntuar de tres?

R. Los pequeños detalles son los que marcan los partidos. Hay ocasiones en los que algunos equipos con una simple ocasión te meten gol y otros, como en el caso nuestro, que con más de diez ocasiones no consiguen meter gol. Son pequeños detalles que hay que trabajarlos. Si no se mete gol, pues trabajar más la finalización. Y si nos meten gol, pues trabajar más la defensa. Al final, todo es cuestión de trabajo.

Selección española sub-19

P. En septiembre fue convocado por primera vez con la selección española sub-19 para preparar la clasificación para el Europeo de Finlandia. Después, ha repetido convocatoria en noviembre. ¿Cómo vivió esta experiencia?

R. Emocionado. Como dije antes, cuando eres pequeño no le echas mucha cuenta a estas noticias. Pero esta gran noticia me ha cogida con una edad más madura. La verdad es que emocionado, tanto mi familia como yo. Una experiencia nueva como la de representar a tu país es muy bonita.

P. ¿Cómo recuerda la llamada de Luis de la Fuente (seleccionador)?

R. Pues fue aquí en la ciudad deportiva. Me escribieron y me felicitaron desde el club. Yo no sabía por lo que era. Ya me dijeron que había sido convocado con la sub-19, y la verdad que muy contento.

P. ¿El objetivo ahora es ir convocado al Europeo?

R. Claro. Ya que estoy ahí, espero mantenerme e ir convocado. El Europeo es un campeonato muy bonito al que todo el mundo le gusta jugar y es un escaparate para uno mismo.

P. ¿Cuál cree que será el papel de la selección en el Europeo?

R. Esperemos ganar. Es el objetivo. Aunque hay que ser conscientes de que hay rivales de gran nivel, igual que nosotros. Nos ha tocado en la ronda clasificatoria Francia, Bélgica y Bulgaria, que son tres rivales muy duros. Pero esperamos trabajar bien y llegar fuertes al Europeo para ganarlo.