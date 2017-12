Previa Real Sociedad - Sevilla FC: campo difícil para volver al buen camino

Google Plus

Banega atento al balón en el Sevilla - Levante de la pasada jornada | Foto: Fran Santiago

Anoeta nunca es un campo fácil para nadie, hasta los grandes sucumben. La hinchada txuriurdin no para de animar y sus jugadores lo sienten. No parece un escenario propicio para que el Sevilla encuentre su estilo, pero mayores épicas se han visto en el mundo del fútbol. Un Sevilla que no está en su mejor momento y empató con el Levante la pasada jornada frente a una Real Sociedad necesitada de puntos que empató a cero en su último partido, el derbi vasco frente al Athletic de Bilbao.

Salir de la mala racha

Tras seis partidos sin ganar, la Real Sociedad se ha complicado mucho la vida. En doceava posición, empatados a puntos con el onceavo, el equipo vasco está muy lejos del que fuera en las anteriores campañas que incluso disputará la Champions League. El equipo blanquiazul ha caído derrotado en sus últimos tres partidos como local, destacando las victorias de Málaga y Lleida. El conjunto catalán fue el verdugo del cuadro txuriurdin en Copa del Rey.

Su último partido fue el apasionante derbi vasco. Al igual que pasa en Sevilla cuando los dos equipos de la ciudad se enfrentan, en el norte se paraliza todo por este partido. Pero no ha sido este año un encuentro destacable ya que ambos equipos están pasando por un mal momento, como reflejó el electrónico. Un empate a cero que no contentó a ninguno de los dos equipos. En Europa League el conjunto vasco es otro, ganando cuatro de los seis partidos. Sólo cayó derrotado en los dos partidos frente al Zenit de San Petersburgo, curiosamente por tres goles a uno en ambos encuentros.

Este será un partido especial para un jugador, y es que Carlos Vela disputará su último encuentro con la camiseta de la Real. Su puesto de goleador parece haberlo heredado Willian José quien, tras un comienzo irregular, parece haber encontrado su hueco en el once vasco con siete goles. Muy de cerca le sigue Oyarzabal con seis. El vasco está siendo una de las sensaciones del conjunto blanquiazul esta temporada.

Para este partido, Eusebio podrá contar con todos sus efectivos. Bautista y Aritz son las altas en esta convocatoria en comparación con el anterior choque contra el Athletic. Imanol Agirretxe y Jon Guridi están dados de alta en la enfermería, pero siguen entrenando a un ritmo menor que el de sus compañeros. Rubén Pardo sigue sin contar para Eusebio, y no entra en las convocatorias.

Esperando con ansias el parón

El Sevilla no está acabando el año como se esperaba. Tras acumular sólo un empate y una derrota en nueve encuentros, frente a Barça y Liverpool, los de Berizzo han bajado el nivel. Frente al Maribor en Champions se vio claramente cómo el club hispalense andaba perdido por el campo, y sólo una genialidad de Ganso pudo salvar el encuentro cuando se acababa el tiempo. El encuentro frente al Madrid fue la gota que colmó el vaso y la manita que el Sevilla recibió en menos de 45 minutos no va a ser olvidada fácilmente.

Frente al Levante la afición esperaba que el equipo diera un cambio radical, pero no fue así. En su casa, frente a su gente, el Sevilla no pudo con un Levante claramente inferior. Los granotas plantaron cara a los sevillistas e incluso pudieron adelantarse en el marcador, pero Sergio Rico estaba ahí para evitarlo. Como suele pasar en estos momentos, el conjunto rojiblanco espera el parón como agua de mayo para aclarar lo que está pasando y reforzarse de cara al mercado invernal. Un delantero y un central son el objetivo principal de la dirección deportiva sevillista.

Con las bajas de Lenglet por quinta amarilla y Mercado por lesión, la defensa sevillista está en cuadros. Corchia y Geis se postulan como titulares para el partido de Anoeta. Siguen siendo baja Pareja y Carriço por lesión y Montoya y N'Zonzi por decisión técnica. El argentino está pasando sin pena ni gloria por el Sevilla y será una de las salidas de este invierno. Otro que tiene un pie y medio fuera del club hispalense es N'Zonzi. El francés ha dejado claro que su futuro está lejos de Sevilla y el club podría aceptar algo menos de la cláusula para que esta situación se solucione.

Regresan a la lista de convocados Carole, Corchia, que suplirá a Mercado, y Borja Lasso. El canterano no está contando con muchos minutos en esta temporada al disputarse su puesto entre tantos jugadores.

Agridulces recuerdos

Anoeta es un campo que, pese a no ser fácil, se le dio bien al Sevilla la pasada campaña. El conjunto andaluz ganó por cuatro goles a cero con un triplete de Ben Yedder y otro gol de Sarabia. Curiosamente este partido también fue en la decimoséptima jornada de Liga del pasado curso. Pero esto no quita que en sus dos anteriores visitas, el cuadro andaluz salió goleado de Anoeta (2-0 y 4-3).

Desde el 2003, Sevilla y Real Sociedad se han enfrentado un total de 23 veces, con un leve balance rojiblanco. Los sevillistas han ganado 11 encuentros, por 8 de los vascos y 4 empates.

Hernández Hernández, el árbitro

El colegiado de Las Palmas ha dirigido 14 veces a ambos equipo. El Sevilla ha conseguido 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El último encuentro fue el cuatro a cero frente al FC Cartagena en Copa. Por la parte de la Real Sociedad, los vascos acumulan 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas con el colegiado canario. Cabe destacar que el único encuentro entre estos dos equipos dirigido por el árbitro insular acabó con victoria sevillista.

Posibles alineaciones