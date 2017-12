Real Sociedad-Sevilla: puntuaciones del equipo sevillista en Anoeta

Google Plus

Íñigo Martínez ,autor del gol realista, y Sarabia ,uno de los que más trabajo en el equipo sevillista / Foto; Sevilla FC

El conjunto de la capital de Andalucía volvió a caer derrotado y no solo eso sino que también dejó muy mala imagen. El conjunto de Berizzo, el cuál parecía no tener alma sobre el campo. Tras esta derrota el conjunto sevillista se encuentra en quinta posición y así terminará el año ya que haga lo haga el Villareal en su partido frente al Valencia no le alcanzará.

En el partido se vio desde el primer momento que el Sevilla estaba muy incómodo y que la Real estaba jugando a lo que quería, la única ocasión de peligro claro, en la primera mitad, por parte hispalense fue el gol del francés Ben Yedder que sería el empate a 1. En la segunda parte más de lo mismo, los de Berizzo no supieron meter mano a una Real que es una de las peores desde hace muchas temporadas, en el minuto 75 llegó el gol de Zubeldia tras un fallo defensivo de Escudero, que no está siendo su año, el Sevilla intentó reaccionar con la entrada de Nolito y Muriel pero no hubo reacción, además encajo el definitivo 3-1 por parte de Vela que sería su último partido como realista.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar )

Entrenador: Eduardo Berizzo

3 | Mal planteamiento del técnico argentino en el que el equipo no se encontró bien en ningún momento. Ya se le empieza a cuestionar debido a que este Sevilla no juega a nada.

David Soria

5 | Regular partido del meta madrileño que no termina de hacer buenos partidos, demasiado irregular, es verdad que no pudo hacer nada en los goles que recibió, pero se mostró algo inseguro aunque es cierto que salvó al Sevilla de que hubiese encajado más goles.

Corchia

2 | Muy blando en la parte defensiva y en las subidas apenas tuvo peligro. La mayoría de las jugadas peligrosas por parte realista vinieron por la banda derecha, se le ve muy inseguro.

Simon Kjaer

4 | Mal partido del central danés que fue superado en todo momento por los delanteros del conjunto vasco.

Geis

5 | Estuvo un poco mejor que su compañero en la zaga pero se le ve que no es su posición mostrando carencias como en el tercer gol de la Real. Hay ganas de verle en su posición algún partido.

Escudero

4 |Este no es el Escudero que el año pasado volaba por la banda izquierda de nervión, el partido de hoy resumen a la perfección como está siendo su temporada. En el segundo gol, obra de Zubeldia, deja un enorme espacio a su espalda además en ataque no tuvo protagonismo y defensivamente le superaban en casi todos los duelos.

Pizarro

4 | Quizá el peor partido del argentino desde que está en el Sevilla, muy impreciso

Banega

6 | Fue de los mejores junto a Ben Yedder aunque no dominó en el centro del campo cuando cogía el balón pasaba algo, el conjunto vasco lo tapó muy bien.

Ganso

4 | Otra oportunidad desaprovechada por el brasileño que no entró en juego en los 65 minutos que estuvo en el campo.

Krohn-Dehli

4 | Se le ve al danés muy lejos todavía de su nivel. Berizzo cuenta con él.

Pablo Sarabia

5 | No se cansó de pelear durante todo el partido, llegando a disputar los minutos finales de carrilero, pero no le salió nada .

Ben Yedder

7 |Fue el mejor de los de Nervión, siempre peleando y luchando anotó el gol del conjunto hispalense.

Vázquez

4 | Estuvo más de media hora en el campo y no hizo nada a destacar, temporada muy irregular la del argentino.

Nolito

S.C | Salió cuando la Real puso el 2-1 en el marcador, pero apenas entró en juego.

Muriel

S.C | Al igual que Nolito entró y no colaboró nada en el juego.