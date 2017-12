Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Jesús Navas, una joya de la cantera que ya no brilla como antes

Jesús Navas en el partido de Champions contra el Istanbul Basak | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Esa jugada magistral en la que el 16 del conjunto hispalense se marchaba por la banda, con su característica velocidad, para más tarde centrar el esférico y anotar el gol de la victoria. Pese a llevar a cabo el mismo movimiento una y otra vez no le iba mal, ya que los jugadores del equipo rival siempre acababan por desquiciarse. Hoy en día, esta temporada, el chico de los palacios ha dejado mucho que desear y los sevillistas lo han notado, aunque ha disputado la mayoría de los encuentros no ha mostrado esa chispa que volvía loco a todos los aficionados del Pizjuán.

Un adiós que no fue muy acertado

El canterano rojiblanco se marchó en el verano del 2013 hacia Inglaterra para crecer como jugador, después de una vida entera de dedicación en el Sevilla. Todo ello tras un enorme éxito con la selección española, ganadora del Mundial de Sudáfrica, y con el equipo de Nervión, ganador de copas de la UEFA, Copa de España, Supercopa de Europa…

Jesús Navas llegó al Manchester City con ganas de comerse el mundo pero se dio con un canto en los dientes, pasó de ser un fijo en el equipo hispalense a convertirse en un futbolista de rotación en una plantilla llena de estrellas. En su primer año como jugador del City anotó cuatro goles en la Premier League pese a jugar menos choques como titular, pero en los dos siguientes no volvió a ver puerta. El problema no fue que no anotara goles, ya que dos temporadas antes de marcharse del Pizjuán tan solo hizo cinco tantos, cuya media en la Liga española fue de unos 3,3 goles por campaña liguera. No dejó el listón muy alto de cara al gol.

El 16 del Sevilla en la temporada 2011-12 se colocó en muy buen lugar, para ser más exactos, se situó en el Top-5 de asistentes. Acabó quinto con 12 pases de gol. Sólo superado por Cristiano Ronaldo (13), Di María (14), Mesut Özil (15) y Leo Messi (18). A la siguiente temporada dio sólo cinco y tras esto se marchó al City. En el primer año que pasó allí dio siete asistencias, cerrando el top-15 de la Premier League. En las temporadas 2014-15 y 2015-16 decidió ir a más, con ocho asistencias, siempre dentro de los veinte primeros. Tras la llegada de Pep Guardiola al equipo inglés, disfrutó de muchos menos minutos y titularidades y no consiguió dar ni uno solo. El técnico catalán incluso se arriesgó a probar cosas nuevas con el canterano colocándolo como lateral diestro.

Finalmente, estos cambios de posición y esta falta de titularidad conllevaron a que el de los Palacios tuviera un gran interés en volver al equipo de su infancia. Por ello, Oscar Arias vio la gran oportunidad de traerlo al Sevilla como ya se hizo con otra gran leyenda, José Antonio Reyes. Una jugada que llevó acabo Monchi y que no le salió nada mal. En agosto del 2017 Jesús Navas firmaba por cuatro temporadas en el equipo sevillano llenando de alegría el corazón de muchos sevillistas.

Jesús Navas en el segundo periodo contra el Istanbul Basak / Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Grandes expectativas, pocos resultados

La capital andaluza acogía con los brazos abiertos al niño del Sevilla, al que habían visto crecer día a día, jornada tras jornada, hasta terminar por convertirse en un grande de Nervión. Ha disputado 14 partidos en la Liga española y tan solo ha marcado un gol, pero este fue tan importante que salvó la vida del conjunto hispalense en el choque frente a las Palmas. Un partido que parecía terminar en empate pero que finalmente tras una especie de centro, el canterano sevillista, anotaba el gol de la victoria, el portero y todos los allí presentes se quedaron boquiabiertos. Fue un buen choque, pero el sevillano no dio más de lo que mostró en ese encuentro, uno de los mejores que ha disputado en lo que llevamos de temporada.

En lo que llevamos de año ha dado 270 pases buenos, una media de 19.29 por partido, no esta mal, pero la gente tenía mayores expectativas. También sus estadísticas de recuperación no son muy altas, tan solo ha quitado 51 balones, unos 3,64 por partido. Sus jugadas espléndidas por la banda ya no son lo que eran, se ha convertido en una pieza muy predecible entre las filas rojiblancas. Los numerosos centros de gol que antes llevaba a cabo, con total facilidad, a día de hoy son casi inexistentes.

En el partido frente al Levante el extremo rojiblanco se convirtió en el jugador con mayor número de encuentros oficiales disputados en la historia del club hispalense, con 416, convirtiéndose en una leyenda para el equipo de Nervión. Cifras que muestran la calidad que tuvo en sus tiempos y que ahora deben de resurgir.

En todos ellos ha jugado los 90 minutos exceptuando el encuentro en Anfield

Dentro la UEFA Champions League ha disputado todos los partidos exceptuando el vertiginoso choque frente al Liverpool en el Sánchez Pizjuán. En todos ellos ha jugado los 90 minutos exceptuando el encuentro en Anfield, en el minuto 83 fue cambiado por el francés Corchia. Esta vez sus pases buenos han sido 69, unos 13,80 por partido, y sus balones recuperados tan solo 11, estos hacen una media de 2,20 en cada encuentro. Son cifras más o menos estables, pero aun así su ritmo es totalmente diferente al que tenía acostumbrado a toda su afición.

Finalmente, en otra de las competiciones en las que también aparece es en la Copa del Rey, en ella ha jugado los dos partidos frente al Cartagena que se han saldado con victoria. En el primer encuentro se situó en el banquillo y salió al terreno de juego en el minuto 72 por el defensa Lenglet, y en el segundo se encontró en el once inicial y disputó todos los minutos.

El recién llegado del Manchester City con sangre rojiblanca aun tiene que mostrar mucho más a la entidad sevillista. Los aficionados del conjunto hispalense se habían puesto grandes expectativas con respecto al de los Palacios, pero hasta el momento no se han cumplido. Aún quedan numerosas jornadas y muchos partidos importantes que disputar, como el derbi, que está a la vuelta de la esquina y es una gran oportunidad para demostrar el gran potencial de este jugador.