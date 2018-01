Previa Cádiz CF - Sevilla FC: el inicio de una nueva era

Ben Yedder dispara a puerta frente al Levante UD | Foto: Fran Santiago

"Año nueva, vida nueva" dice un dicho que el Sevilla ha cumplido a rajatabla en este 2018. Con un entrenador nuevo, novato en España, el conjunto hispalense viaja a Cádiz para intentar conseguir la primera victoria del año. Enfrente, un equipo histórico lleno de ilusión. Tras eliminar al Real Betis en dieciseisavos, los amarillos tratarán de hacer lo mismo con el cuadro rojiblanco. Montella dirigirá su primer partido como técnico sevillista en una situación nada fácil.

Llenos de esperanza

Así llega el Cádiz a este partido. La buena racha que el conjunto cadista ha afrontado en el último tramo de Liga, siete victorias de nueve posibles, lo coloca de nuevo como un serio candidato al ascenso. El submarino amarillo estuvo a punto de lograr esta hazaña la pasada campaña, justo después de ascender a Segunda, pero el Oviedo truncó su sueño. Esta temporada el conjunto cadista se coloca segundo con 36 puntos, tres por debajo del líder y uno por encima del tercero, cuarto y quinto.

En Copa ya ha eliminado a un Primera que fue el Real Betis. El otro equipo de la capital hispalense fue goleado en su casa por el cuadro gaditano. Tras caer 1-2 en el Carranza, el Cádiz derrotó por tres goles a cinco al equipo verdiblanco. En las rondas previas, el submarino amarillo ya había conseguido derrotar a Osasuna y Almería, ganando ambos partidos por un gol a cero.

Cervera ha afirmado que va a ser un encuentro complicado, ya que no sabe cómo puede jugar el equipo sevillista con la llegada de su nuevo técnico. El Cádiz por su parte es un equipo que no abusa de tener la posesión del balón y que posiblemente deje el cuero en manos del combinado hispalense. La defensa sevillista tiene que andarse con mucho ojo con Barral, que lleva cuatro goles y es el máximo goleador cadista. El técnico cadista no podrá contar con Jose Mari, lesionado de gravedad; Servando, Sankaré ni el ex sevillista Carrillo. Por otra parte, recupera a Perea y Rober Correa.

[Foto Cádiz CF]

El despegue de L'aroplanino

​Montella intentará hacer olvidar el desastroso final de año que realizó el Sevilla. Un fin de año en el que el conjunto hispalense no ganó ninguno de sus cuatro últimos partidos. Dos derrotas y dos victorias que reafirmaron el mal estado de forma de los hispalenses y que desembocaron en la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador del conjunto andaluz.

Su último encuentro al frente del Sevilla fue el 3-1 en Anoeta, la gota que colmó el vaso de la directiva. Un solitario gol de Ben Yedder que nada pudo hacer frente a los tres goles del conjunto txuri urdin. En Copa la cosa fue distinta, ya que el conjunto hispalense goleó al Cartagena en los dos encuentros. 0-3 en la ida y 4-0 en la vuelta con un estelar P.H Ganso, que asistió en ambos partidos y marcó en el de vuelta.

La titularidad de Ganso en Copa puede acabarse a raíz de la vuelta de una de las piezas fundamentales del Sevilla, Steven N'Zonzi. Montella ha afirmado que cuenta con el francés y que, por ahora, va a quedarse. La vuelta del doble pivote es una posibilidad en los esquemas del nuevo técnico hispalense, que ya ha apuntado algunos cambios en su once. El italiano ha señalado una posible titularidad de Navas pero no como extremo, sino como lateral. A priori, Montella podrá contar con todos sus jugadores a excepción de los lesionados Pareja y Carriço.

Antecedentes favorables

Doce años hace que estos dos equipos no se enfrentan de manera oficial. Fue en la temporada 2005/06 y el encuentro se saldó con victoria sevillista por 0-4. Hasta en cinco ocasiones se han enfrentado Sevilla y Cádiz, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota.

Será la tercera vez que estos equipos se crucen en Copa del Rey, con un pase para cada uno. En la temporada 90/91 pasó el Sevilla FC con 6-0 como resultado global y en la 05/06 pasó el Cádiz. El resultado global fue de 3-2.

Mateu Lahoz, el árbitro

El veterano árbitro valenciano, 40 años, dirigirá este encuentro en el Ramón de Carranza. Su balance con el Sevilla es de 23 partidos repartidos en 12 victorias, 9 derrotas y 2 empates. El último encuentro que dirigió fue la victoria por tres goles a cero frente al Éibar de esta temporada.

Por su parte, la última vez que dirigió al conjunto cadista fue hace diez años. El Cádiz ganó por dos goles a tres frente al Córdoba CF.

Posibles alineaciones