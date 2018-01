N'Zonzi vuelve a casa por Navidad

Steven N'Zonzi | Foto: Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

Tras la espantada del mediocentro francés con su sustitución en el descanso del partido ante el Liverpool en la UEFA Champions League, el futuro de N'Zonzi parecía estar fuera de los límites de Nervión. Es bien sabido la discusión con el ya ex entrenador del Sevilla Eduardo Berizzo, que no dudó en dejarlo fuera de la convocatoria a raíz de ahí, tal y como hizo con Fabián Orellana durante su etapa en el Celta de Vigo.

Listo para la Copa y el derbi

En cambio Montella, conocedor del tema de N’Zonzi, ha decidido hablar con el jugador y dejarle claro que cuenta con él y que su rol en el equipo es el de clave. En unas declaraciones, el italiano afirma que el jugador está a punto para el partido frente al Cádiz y también frente al Real Betis: “Está entrenándose bien y es un jugador importante, pero no me gusta anunciar el once porque mi intención siempre es comunicársela antes al equipo. En cualquier caso está disponible para mañana y para el sábado. He hablado con él y su actitud es la de estar con el equipo. No sé si eso se mantendrá hasta el final porque no estoy en su cabeza“. Durante el entrenamiento a puertas abiertas de Año Nuevo, N’Zonzi se situaba en el teórico equipo titular junto con Guido Pizarro y Éver Banega.

Por otra parte, parece que las tres partes de esta historia; el club, el entrenador y el jugador; han llegado a un entendimiento que beneficia a todos: por un lado el Sevilla no quiere vender a una de sus figuras clave, saliendo de mala manera o mediante una mala venta; en la parte técnica, Montella agradece contar con un jugadores de las características de N’Zonzi; y finalmente el jugador, que mira al Mundial con esperanza ya que su juego en el Sevilla le llevó a ser convocado con la elástica francesa.