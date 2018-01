12 años sin ir a la Tacita

Google Plus

Luis Fabiano con De Quintana | Foto: La Voz Digital

La última vez que se batieron en duelo estos dos equipos de Andalucía fue durante la temporada 2005/2006, la última del conjunto gaditano en Primera División y la primera del Sevilla en su ascenso a uno de los grandes de Europa. En aquel partido de liga, el Sevilla se impuso al Cádiz por 0-4 en el antiguo Ramón de Carranza, anotando aquellos goles Saviola, Puerta, Kepa y Kanouté. Un Sevilla arrolló al equipo carnavalero como venganza de su eliminación en Copa del Rey frente, casualmente, al Cádiz.

En aquella eliminatoria de Copa, el 4 de enero de 2006, hace once años y 364 días, el Cádiz daría la campanada ganando al Sevilla en feudo amarillista por 3-2. En aquella noche los goles de Mirosavljević, Medina y un gol en propia puerta de Pep Martí, amargarían la eliminatoria al Sevilla que acortaba distancias con dos goles de Kanouté. La vuelta en el Ramón Sánchez - Pizjuán parecía fácil, solamente un gol separaba al Sevilla de cuartos de final, por lo que el pase se veía asequible. Sin embargo, el Sevilla no consiguió el pase, un 0-0 condenaba al conjunto de la capital de Andalucía a salir de una manera humillante de la Copa del Rey. El once del Sevilla fue Notario, Dani Alves, Aitor Ocio, Dragutinović, David Castedo, Adriano, Renato (Maresca), Jordi López (Martí), Jesús Navas (Kanouté), Kepa y Luís Fabiano; y por parte del Cádiz fue Limia, Abraham Paz, De Quintana, De la Cuesta, Raúl López, Fleurquin, Pavoni, Enrique (Mirosavljević), Suárez (Benjamín), Jonathan Sesma y Oli (Varela).

Además de la eliminatoria copera, ambos equipos se enfrentaron en liga de nuevo en la primera vuelta de aquella temporada 2005/2006, siendo el resultado el mismo que el de la vuelta de la Copa, un 0-0 en el Ramón Sánchez – Pizjuán. Al igual que sucede ahora, el Sevilla y el Cádiz llegaron a 2005 sin haberse enfrentado en 12 años. En aquella temporada 1992/1993 solo se enfrentaron en liga, ganando el conjunto de Nervión en casa por 1-0 con gol de Rafa Paz. El otro partido lo empararon a cero en el Carranza.