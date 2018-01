Análisis del rival: un Betis de más a menos

Sevilla-Betis más que un partido. Foto vía Laliga Santander

El derbi sevillano es sinónimo de pasión y emoción a partes iguales, es por eso que gran parte de los entendidos del fútbol dicen que da igual en la situación que llegues porque el derbi es un partido especial en el que peor dinámica lleva puede ganar o incluso humillar a su eterno rival. El equipo verdiblanco lleva sin ganar en el Sánchez-Pizjuán desde la temporada 2013-2014, que ganó en la Europa League por 0-2 mientras que en liga no lo hace desde la 2011-2012 que ganó por 1-2 el entonces equipo entrenado por Pepe Mel , por lo que lleva sin ganar un derbi desde hace más de tres años ya que tampoco consigue la victoria en el Villamarín.

COMO JUEGA EL BETIS

El conjunto dirigido por el cántabro Quique Setién es un equipo al que le gusta empezar a jugar desde atrás, con el portero como principal referente para sacar el balón, quizá debido a este juego a encajado tanto goles sobre todo por fallos en la salida desde atrás, donde los centrales se abren y laterales muy largos para profundizar.

Una de las cosas que se le critica a Setién es que en algunas jugadas determinadas, cuando se le presiona demasiado arriba, no debería sacar el balón desde atrás ya que tienes más opciones de perder el cuero y que te hagan gol, para justificar esto a los datos me remito, el conjunto betico tan solo ha conseguido dejar la portería a cero, entre liga y copa, en cuatro partidos y ha encajado 37 goles, datos que han hecho cuestionar a Setién en el banquillo del Betis.

Para este sistema de juego necesita jugadores que son casi insustituible, ya que no tienen sustitutos. Un ejemplo es el pivote Javi García que ha estado lesionado durante varias semanas y su ausencia se ha notado demasiado al igual que la del mexicano Guardado y en la parte delantera la baja de larga duración de Sanabria, que era el pichichi del equipo, ha hecho que el equipo no anote tantos goles, aunque parece que Sergio León está despertando tras varios partidos desconectado.

Fuera del Villamarín le cuesta sacar los tres puntos

A pesar de la victoria en el Bernabéu tan solo ha conseguido ganar fuera en Málaga y Cádiz. Es la asignatura pendiente del conjunto verdiblanco ya que cada vez que sale de Sevilla no sabe que partido le va a salir capaz de ganar 0-1 al Madrid y que le meta cinco goles el Eibar o le gane Las Palmas que es el último en la clasificación, equipo muy irregular que sufre mucho fuera de casa y sobre todos con equipos que le presionan muy arriba además de encajar demasiados goles como por ejemplo el empate a cuatro contra la Real en Anoeta. A esto hay que añadirle lo mal que se le da el campo sevillista en el cuál en liga lleva más de cinco años sin ganar.

Los peligros del Betis

Sin lugar a duda el del Puerto de Santa María es el que más pelirgo lleva.

Joaquín unos de los mejores jugadores del equipo betico. Foto vía la liga santander

Joaquín es la bandera y el estandarte de este Real Betis Balompié ha jugado 17 partidos de liga en los que ha anotado tres goles además de los goles que ha marcado es lo que genera para el equipo. Partiendo desde la banda se mete para dentro generando mucho peligro puesto que aparece por sorpresa.

Otro de los jugadores que el conjunto sevillista tendrá que vigilar es Ándres Guardado, el mexicano es el timón del equipo y cuando no ha estado sobre el terreno de juego el Betis le ha echado mucho de menos, es uno de los que más asistencia lleva en lo que va de liga.

En la parte defensiva hay que destacar a Feddal, el marroquí se está marcando un temporadón siendo el líder en la zaga verdiblanca. Al igual que ha sucedido con Guardado , el marroquí cuando ha estado lesionado el Betis ha sufrido defensivamente, a eso hay que sumarle que la parte de atrás de los de Setién está siendo la más débil del equipo, tras su recuperación y posterior vuelta a los terrenos de juegos el Betis ha mejorado defensivamente. También los de nervión tendrán que tener mucho cuidado a balón parado ya que las rematas todas.

Los de Montella tendrán que tener cuidado a las bandas en la que casi con toda seguridad estará Cristian Tello que está haciendo una buena temporada. Muy habilidoso y con mucho uno contra uno puede ser una de las claves del partido.

Posible alineación

El equipo dirigido por Setién posiblemente pondrá sobre el terreno de juego su mejor once, ya que con la expulsión de Amat no hay duda de quien jugara tanto de centrales como de pivote. En las demás linea no hay duda de quien partirá en el once inicial debido también a que el entrenador cántabro no suele hacer demasiadas rotaciones.