Los jugadores sevillistas ya piensan en el derbi

Escudero frente al Levante | Foto: Fran Santiago

Tras haber ganado al Cádiz y haber dejado buenas sensaciones, el Sevilla afronta uno de los partidos más especiales del año. Se acerca el primero de los dos derbis ligueros y el club de Nervión lo afronta con confianza después de su partido en la Tacita de Plata. Montella ha dado otro aire al equipo y los jugadores son conscientes de ello. Escudero y Muriel han hablado sobre El Gran Derbi.

Escudero: "Es uno de los derbis más bonitos del mundo"

El lateral sevillista ha concedido una entrevista a La Liga junto al bético Tello. En él los dos jugadores han hablado sobre el derbi del sábado y han dado su opinión acerca del partido. Escudero reconoce que "Antes de llegar aquí veía desde la televisión esa rivalidad entre dos aficiones que no paran de animar". El vallisoletano afronta su tercera temporada como jugador sevillista y ya es capitán de un equipo del que destaca "su gran acogida" y "la belleza de esta ciudad".

Muriel: "El derbi se vive mucho"

El colombiano se encuentra ante su primer derbi sevillano. Tras un comienzo de temporada irregular, cuatro goles en Liga y uno en Copa, el fichaje más caro de la historia del Sevilla ha hablado sobre cómo afronta este partido. "La victoria en Cádiz nos dio mucha moral para este derbi, del que mucho me han hablado" destaca el delantero. Sobre su experiencia Muriel reconoce que "He vivido buenos derbis a nivel mundial y las expectativas son bastante grandes (...) Se vive mucho. Viví el derbi de Genoa, el de Cali, que es muy sentido, pero de este me han hablado maravillas y las expectativas son muy grandes".

El cafetero ha hablado con jugadores con experiencia en estos partidos y él mismo afirma que "Jesús, Escudero, Nico nos han hablado mucho de este partido. El año pasado ganaron los dos y dicen que ganarlo es lo más lindo que hay". Muriel sabe lo que este partido significa y por eso declara que "No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es un partido que nos puede dar demasiado en Liga. Ellos nos están ilustrando con este partido".

Montella, Berizzo y el Betis

El estilo de juego de Montella era algo ya conocido por Muriel. Su ex pupilo reconoce que "Es un entrenador que le gusta tener el balón, pero ser a su vez vertical. Es lo que nos estaba faltando. Ser más agresivos en la finalización. En la primera parte se vio esto. Lo hablamos los compañeros". Sobre las expectativas que su nuevo entrenador tiene de él, el colombiano afirma que "Él me conoce. Sé lo que pretende de mí".

Uno de los temas más escabrosos ha sido la salida de Berizzo. La destitución del argentino es algo de lo que nadie quiere hablar y Muriel ha declarado que "Son temas del club. Sabíamos en lo que estábamos fallando o nos estaba faltando. Los resultados no eran tan malos como se veían, pero el club está en todo el derecho de tomar este tipo de decisiones, pensando en lo mejor para el equipo. Nosotros con todas las ganas de seguir demostrando que estamos trabajando bien".

El rival del sábado no es tan desconocido para el delantero hispalense. Muriel sabe quién es el Betis y destaca que "Tuvo un buen inicio de Liga, con jugadores importantes como Joaquín, Tello, Sergio León, que es un gran delantero. Y la vuelta de Rubén puede darle cosas importantes a su equipo. Podemos aprovechar nosotros también sus fallos defensivos, que los han tenido".