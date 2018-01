El despegue de 'L'Aeroplanino'

Google Plus

Primer partido del Sevilla de Montella | Foto: LaLiga

El nuevo Sevilla parece haber comenzado con buen pie. No solo por el resultado, sino por la actitud en general del equipo. La recuperación de N'Zonzi es una buena noticia para el conjunto hispalense, que temía perder al francés para siempre. A eso se suma el gran nivel que demostraron Nolito y Navas, goleadores en el Carranza, que desquiciaron a la defensa rival.

La vuelta del pivote

Tras la destitución de Berizzo, Montella ha afirmado que volvía a contar con N'Zonzi. El francés parece que seguirá en Nervión por lo menos hasta el final de temporada. Esto es una grandísima noticia para el club hispalense, ya que la baja del mediocentro se estaba notando en algunos partidos. Pizarro es un buen jugador de nivel defensivo, pero N'Zonzi demostró frente al Cádiz que es un factor determinante en los partidos del Sevilla.

Con la sanción de Pizarro, Montella veía como su centro del campo se desmoronaba de cara al derbi. Que el francés haya decidido quedarse tras casi dos meses sin jugar demuestra su compromiso con el club hispalense.

Extremos polivalentes y un delantero que no convence

Nolito y Navas demostraron un gran nivel a principio de temporada que poco a poco fue disminuyendo, sobre todo por el crecimiento de Sarabia. Pero con la llegada de Montella ambos jugadores parecen haber resurgido de sus propias cenizas. El sanluqueño desborda, asiste y marca; parece que ha vuelto a su mejor etapa. Por su parte el de Los Palacios dejó una carrera que sólo los que lo vieron jugar en su primera etapa como sevillista recordarán: desborde al defensa, carrera en solitario y gol por el segundo palo. Pese a que es pronto para sacar conclusiones, estos dos jugadores podrían volver a luchar por un puesto.

El que parece estancado es Luis Muriel. El colombiano dejó algunos detalles de calidad en el encuentro frente al Cádiz, pero esto no fue suficiente para contentar a su afición. Un lanzamiento directo al portero tras un bonito control y un centro que Nolito mandó al palo fue lo más destacable del delantero cafetero. La llegada de su ex técnico puede hacer que Muriel resurja o no, dependiendo de si la secretaría técnica ve necesaria la llegada de un delantero .