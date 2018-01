Montella: "Se han creado muchas ocasiones, pero no hemos marcado y es algo que debemos mejorar"

Google Plus

Foto: La Liga

El estreno del técnico italiano en Sevilla fue catastrófico, ya que se marchó a su casa con una derrota en su propio campo. El encuentro fue excesivo, con muchos goles y gran tensión en las gradas, pero finalmente Setién fue el que salió por la puerta grande. Cuando el colegiado dio el pitido final, Montella salía con la cabeza agachada y con una gran decepción, la misma que se llevaron todos los aficionados sevillistas.

En rueda de prensa, el entrenador del conjunto de Nervión, quiso mostrar su visión del primer tiempo: “Ha sido un partido emocionante, con muchos goles. Hemos hecho un grandísimo primer tiempo, podíamos haber marcado algún gol más, hemos concedido dos acciones y nos han marcado”. Acto seguido el italiano mencionó el cambio de juego en el segundo periodo: “En el segundo tiempo el partido ha sido distinto, el ritmo del juego no ha sido continuo por diversos motivos. Creo que el resultado es un poco injusto. El club trabajará mucho, me molesta mucho y estoy triste. No lo esperábamos, pero hemos visto cosas positivas en temas como la posesión del balón”.

Montella empatizó con la afición rojiblanca después de todo lo ocurrido: “Entiendo la decepción, porque he vivido muchos derbis y sé lo que se siente. Sé que Sevilla vive mucho este partido y hay mucha tristeza. Hay que trabajar, pero también sé que el sevillismo tiene que estar más unido que nunca”.

Por último, no quiso poner en mal lugar a sus jugadores después del partido, apoyando de esta manera el carácter luchador de su conjunto: “La reacción se ha dado siempre, eso es importante y es lo que espero. Hemos concedido un gol en 20 segundos, otro de un golpe franco cuando estábamos dominando… así es el fútbol”. Estas fueron las últimas palabras de un entrenador que esperaba que su equipo, después de todo el esfuerzo, hubiera ganado el encuentro.