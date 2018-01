Arana, Carriço y Pareja entrenarán con el resto del equipo

Google Plus

Carriço entrenándose | Foto: Sevilla FC

Guilherme Arana, el nuevo fichaje sevillista y el único hasta el momento en el mercado invernal, debió haber empezado a entrenar con el grupo el pasado 2 de enero pero no se encontraba en Sevilla debido a temas burocráticos.

El brasileño tras cerrar las negociaciones con el club debería haber empezado a entrenarse con el resto de la plantilla el pasado dos de enero, pero no fue así, lo cual preocupó bastante a los aficionados. La causa de que no se encontrara en Sevilla era por problemas burocráticos con el visado para poder viajar a España, por lo que se quedó en Brasil entrenando en solitario para no perder la forma física. Finalmente, los problemas burocráticos con el visado ya han sido solucionados y se espera que el jugador llegue a la capital andaluza este martes y empiece a entrenar con el resto del equipo cuanto antes.

Arana, le costó diez millones de euros al equipo de Nervión y jugará como lateral izquierdo compitiendo en ese puesto con Escudero. El brasileño encaja en el perfil que Montella buscaba para reforzar la línea defensiva.

Los capitanes volverán al equipo

Nico Pareja y Daniel Carriço podrían volver muy pronto con el resto del equipo. Ambos llevan sin jugar desde el mes de octubre debido a que estaban lesionados y llevan mucho tiempo entrenándose individualmente otros campos con preparadores. Se espera que vuelvan muy pronto con el resto de sus compañeros y se especula que el primero en regresar sea Carriço. Ambos jugadores son indispensables para el equipo y en estos momentos son muy necesarios, los dos son capitanes y el plantel los necesitan para que tiren del carro y levanten el ánimo, sobre todo tras la derrota ante el Betis, el pasado sábado en el derbi.