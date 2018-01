Ganso tiene las horas contadas en el Sevilla

Google Plus

Ganso jugando contra el Celta.Foto vía Fran Santiago

Ganso llego al equipo sevillista la pasada campaña con la vitola de ser un jugador importante que podía dar brillantez además de magia al por entonces equipo del argentino Jorge Sampaoli pero no contó mucho para el argentino ya que solo jugó 16 partidos en todas las competiciones anotando tres goles, aunque es cierto que esa falta de minutos se debe a las lesiones que le apartaron de un gran número de partidos.

Tras la marcha de Sampaoli , llegó Berizzo y con este entrenador si contaba. Una de las razones por las que ha contado más para Berizzo a sido las rotaciones, debido a que el técnico argentino siempre cambiaba algo en los partidos por lo que el brasileño tenía minutos y se sentía importante. Su mejor momento llego en Getafe tras un gol de tacón que le dio la victoria al equipo hispalense tras un gris partido.

En la presente campaña ha disputado ocho partidos en la competición domestica anotando dos goles , la llegada del italiano Vincenzo Montella ha puesto en la ruta de salida al brasileño ya que con este nuevo entrenador todavía no ha ido ni convocado por lo que parece que la salida es más que inminente. Una de las causas de porque no está contando para el italiano es la aparición de N`Zonzi ,no está a su mejor nivel, lo que le corta de minutos al brasileño.

El brasileño cobra una ficha de dos millones limpios por temporada por lo que su salida estaría vista con buenos ojos por parte de las oficinas de nervión ya que además de esto Ganso ocupa plaza de extracomunitario , por lo que si se marchará sería más fácil que viniera otro jugador.

El Besiktas ha preguntado por él ,pero no podría jugar Champions por lo que los turcos se lo están pensando, además del equipo turco un gran números de equipos brasileños se han interesado por su situación.

Lo que parece claro es que con Montella al frente no va a tener minutos por lo que va a ser unos de los que se marche del equipo hispalense.