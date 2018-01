Correa: "Quería pedir perdón, estamos todos tristes"

Una vez pasado el derbi, el Sevilla FC se reencontraba con su afición y lo hacía derrotando y eliminando al Cádiz en Copa del Rey (2-1), en un duelo que ni mucho menos cura las heridas sufridas el pasado sábado pero que debe servir como punto de partida para ir mejorando.

Joaquín Correa compareció en zona mixta para dejar patente que no están siendo momentos fáciles para la familia sevillista después de lo ocurrido ante en Betis: “Son días complicados, veníamos de sufrir tras haber perdido el derbi, que para la gente y para nosotros era muy importante. Ganar hoy era una manera de hacer sentir bien a la gente". Sobre el oponente copero que acaban de derrotar, aseguró ser un equipo que ha puesto las cosas difíciles y que ha evidenciado algunos problemas del equipo, sobre todo en la recta final del partido: "Creo que el Cádiz tiene jugadores para estar en Primera, muy buenos y de calidad. Tras su gol debemos corregir errores, lo sabemos”.

El argentino mostró un gesto de disculpa a la grada tras conseguir el gol del 2-0, y que pasó a explicar: “Son sensaciones raras que te quedan tras un partido así. Son momentos amargos y me salió de esa manera. Pedir perdón porque todos estamos tristes". Sin embargo, confía en que esa dinámica cambiará pronto: "Saldremos juntos de ésta, queremos estar unidos jugadores y afición. Con trabajo y sacrificio, todos juntos, cuerpo técnico, afición y jugadores, saldremos”. El ex de la Sampdoria, precisamente, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, logrando incluso un tanto en su haber: “Hacía mucho que no metía un gol, que sirve para la confianza y refrendar el trabajo de cada día".

También hablaba el lateral Lionel Carole, que fue titular ante los amarillos y que se mostró satisfecho por la victoria, aunque es consciente de que hay muchas cosas que deben cambiar: “Siempre es importante ganar, especialmente en nuestra casa. Estamos contentos, pero podemos y debemos hacer más y mejorar nuestro juego. Podemos hacerlo mejor”. Para el francés, el rival fue muy difícil y hay que estar contentos por el resultado: "Ganamos allí y ahora aquí, es bueno para nosotros”.

Ben Yedder: "La deuda del partido ante el Betis es muy fuerte"

Ben Yedder también habló sobre lo ocurrido en la última jornada de Liga, un precedente que sin duda tenía que intentar enmendarse con una primera victoria en la vuelta a Nervión: "Tenemos una deuda por no ganar ante el Betis y la mejor respuesta era ganar hoy. Es difícil cambiar la dirección, pero este es un buen resultado para cambiar la dinámica". Se logró el pase a cuartos en el torneo del KO, pero lo ocurrido en el derbi no se olvida ni mucho menos: "Estamos contentos por la clasificación, pero para mí la deuda del otro día es muy fuerte. Hay que cambiar la mentalidad y estar unidos, sabiendo que tenemos que ir a por más". Al ariete no le preocupa cuál sea el siguiente oponente copero, ya que cree que como plantilla están capacitados para todo: "Somos el Sevilla FC y sabemos que ante cualquier equipo podemos ganar. Afrontaremos el rival que nos toque".

Por último, Gabriel Mercado comentó que este encuentro fue un tanto irregular sobre todo por los malos minutos finales del Sevilla, pero para él el triunfo fue justo por la gestión global del choque: "En líneas generales hemos intentado hacer el partido que planteó el entrenador. Por momentos con errores y por momentos con virtudes, pero con intención de ganarlo para no sufrir. En los últimos minutos hubo algo de desconcierto y nos hicieron el gol y al final incluso pudieron hacer el empate. Pero por lo general el partido estuvo controlado".

El zaguero, al igual que toda la defensa, no estuvo muy acertado en la jugada del gol cadista: "El Cádiz tiene jugadores rápidos y peligrosos. En el primer tiempo también nos pasó y esa jugada fue un error nuestro, nos hacen el gol y con la eliminatoria perdida buscan achicar el margen". No obstante, para Mercado el fallo "fue no matar el partido antes". Para terminar, quiso dejar atrás la dura derrota anterior y mirar hacia lo que viene ahora, que no es poco: "Tratamos de reponernos del derbi, que siempre duele perderlo en tu casa. Pero el fútbol siempre da revancha y tenemos que seguir. Ahora vienen dos partidos seguidos fuera de casa y toca pelear y trabajar para salir de esta situación".