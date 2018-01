Atlético de Madrid - Sevilla en los cuartos de la Copa del Rey

Google Plus

Foto: Sevilla FC

El conjunto rojiblanco tras la llegada de Diego Costa parece otro equipo , más realizador ,juega cada vez mejor y a todo esto hay que añadirle que está recuperando jugadores muy importante para lo que queda de campeonato como es el caso de Torres o Gabi que no habían empezado con buenas sensaciones el curso.

Tras la eliminación en la fase de grupos en la Champions League , los de Simeone centran sus fuerzas en la liga, que se encuentra en segunda posición a nueve puntos del Fútbol Club Barcelona, pero parece que la Copa también le interesa ya que en su anterior eliminatoria frente al Lleida jugaron en el partido de ida el equipo titular y todo parece prever que va a ser igual frente al conjunto hispalense. Los rojiblancos quieren conquistar la Europa League y la Copa del Rey ya que se ven con grandes posibilidades del alzarse con ambos títulos.

Para los de Montella el enfrentamiento viene tras un comienzo de año difícil tras la victoria del Betis en el Pizjuán y el mal partido que realizó el equipo frente al Cádiz donde en la segunda parte parecía que no estaban en el campo debido a esto los aficionados empezaron a pitar. Todo parece indicar que el favorito para la eliminatoria es el Atlético de Madrid pero no hay que dar nada por perdido , ya que el fútbol da demasiadas vueltas además de que el segundo partido de la eliminatoria será en el Ramón Sánchez-Pizjuán , por lo que si la eliminatoria sigue viva dictaminara sentencia y ya sabemos que el Pizjuán en las grandes citas no defrauda.

Los últimos precedentes sonríen al sevillismo ya que en 2010 el equipo entrenado por Manolo Jiménez fue campeón tras ganar al conjunto madrileño en la final de Copa del Rey disputada en el Camp Nou por 0-2 donde ha sido la última copa ganada por los de Nervión. Aunque la última eliminatoria disputada en esta competición se clasifico el conjunto ya entrenado por Simeone que ganaría en la final al Real Madrid.

Además este encuentro significará la vuelta a Sevilla de Vitolo que este año disputará tres encuentros en el feudo sevillista.

El partido de ida se disputará el miércoles 17 de Enero en el Wanda Metropolitano a las 19:00 mientras que la vuelta será el martes 23 de Enero en el Sánchez-Pizjuán a las 21:30