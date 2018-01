Previa Deportivo Alavés - Sevilla FC: nueva oportunidad para intentar convencer

Banega pugna un balón frente al Cádiz | Foto: Sevilla FC

La llegada de Montella parece no haber cambiado la dinámica del equipo. La leve mejora que se apreció en Cádiz no se ha vuelto a ver reflejada en ninguno de los partidos posteriores. La dolorosa derrota frente al eterno rival ha hecho que la afición empiece a perder la paciencia y a señalar algunos jugadores. En Mendizorrotza lo espera un Alavés en horas bajas pero en cuartos de Copa. Los de Abelardo han eliminado al Formentera y ahora esperan al Valencia.

Salvarse pasa por ganar en casa

El equipo vitoriano no está en su mejor momento en Liga. Tras caer derrotado en el derbi vasco frente al Athletic de Bilbao por dos goles a cero, el Alavés ha pasado a los puestos de descenso. Sólo por encima de Málaga y Las Palmas, el conjunto vasco por otra parte se ha colado en cuartos de Copa del Rey tras eliminar al Formentera. El equipo insular, aun siendo de una categoría inferior, plantó cara y cayó con honra en Vitoria.

Pero pese a su gran papel en Copa, cuatro victorias con nueve goles a favor y dos en contra, este no está siendo el año de los vascos en competición liguera. Tras perder los seis primeros partidos, el equipo blanquiazul acumula 13 encuentros en los que ha caído derrotado en esta temporada.

Para este partido Abelardo no podrá contar con cuatro jugadores entre lesionados y sancionados. El ex sevillista Alexis es baja por acumulación de tarjetas, pero su sitio posiblemente sea ocupado por Laguardia, que ha vuelto tras ocho meses de lesiones. Vigaray, Héctor Hernández y Burgui están lesionados. Duarte, Wakaso y Munir están apercibidos de sanción. El sitio de Burgui puede cubrirlo uno de los nuevos refuerzos del Alavés, John Guidetti. El ex celtiña no jugó en Copa debido a unas molestias, pero posiblemente salga de inicio en el partido de mañana. El resto de la alineación será la misma que la utilizada en San Mamés.

Foto: La Liga

Vencer para convencer

A la grada se le acaba la paciencia y al equipo el tiempo. La llegada de Montella ha supuesto un momentáneo respiro para el equipo, que tiene el comodín de tener un nuevo entrenador. Pero la afición rojiblanca se empieza a cansar y comienza a señalar a algunos jugadores. Rico, Vázquez y Muriel son los que más están pagando el enfado de la afición. El portero sevillista ha sido muy criticado por su actuación en el derbi, donde no realizó ni una sola parada, pero también por enfrentarse a la afición cuando le recrimina sus malas actuaciones. El mediocentro argentino pese a su gran calidad no gusta a la grada por su falta de entrega, al igual que el delantero colombiano.

El conjunto hispalense viene de eliminar al Cádiz en Copa del Rey, ganando por dos goles a uno en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ben Yedder y Correa fueron los autores de los tantos locales. El francés sigue en su idilio con el gol, mejorando los números de jugadores como Kanouté o Negredo. La recuperación de N'Zonzi ha sido clave para Montella, ya que el francés es clave en el esquema del técnico argentino. A su lado se colocará Pizarro, que vuelve al esquema del técnico argentino tras cumplir sanción frente al Betis.

El que parece ser menos necesario es Ganso. El brasileño no es del gusto de su entrenador y su salida está más cerca que nunca. Salidas y llegadas como la de Guilherme Arana. El brasileño ya se encuentra en España y viajará con el equipo a Vitoria para disputar su primer partido como sevillista. Serán baja Escudero, por molestias en la rodilla derecha, Ganso por decisión técnica y las habituales bajas de Carriço y Pareja.​

Ventaja local en Vitoria

De las diez veces en las que estos dos equipos se han visto las caras en el País Vasco, el Alavés se ha llevado la victoria en la mitad, mientras que el Sevilla sólo ha ganado dos de ellos. Se han producido tres empates, el último la temporada pasada. En los 60, Lebrón y Canito le dieron la victoria al Sevilla. El entrenador del equipo era Juan Arza, que ya había jugado y marcado en Mendizorroza años antes. La segunda victoria del equipo hispalense fue en el año 2003. Casquero, en el 85, marcó el único gol del partido.

Sánchez Martínez, el árbitro

Este colegiado murciano acumula tres temporadas de experiencia en Primera División, a la que llegó en la temporada 2015-2016. Ha arbitrado en cinco ocasiones al Deportivo Alavés, tres de ellas en Segunda División. Los blanquiazules sólo han ganado uno de esos partidos. Ha dirigido en dos ocasiones al Sevilla, una hace dos temporadas y otra este año. En el duelo de este curso los hispalenses salieron vencedores por 2-0 contra el Deportivo.

Posibles alineaciones