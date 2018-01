Alfonso Pedraza, la gran estrella del Alavés

Google Plus

Pedraza disputando un balón durante un partido de LaLiga | Foto: LaLiga

No ha sido el mejor arranque de temporada posible para el Alavés. El equipo vitoriano se encuentra decimoctavo y no termina de encarrilar una racha positiva. Uno de los principales problemas ha sido el mal rendimiento de la mayoría de jugadores que han llegado este verano. Jugadores como Burgui, Bojan, Wakaso o Munir no terminan de rendir a buen nivel, pero sí hay un jugador que lo está haciendo, Alfonso Pedraza.

El extremo cordobés es sin duda alguna el jugador más en forma del conjunto vasco. En una mala temporada del Alavés, Pedraza está realizando grandes actuaciones durante todas las jornadas. Es el único jugador que se puede salvar del mal rendimiento colectivo de sus compañeros. Corre, asiste, crea peligro e incluso marca, Pedraza lo hace todo en el Alavés. En el tramo inicial de la temporada incluso llegó a jugar de lateral izquierdo, pero el equipo lo notó, ya que un jugador de sus características tiene que estar siempre cerca del área.

Pedraza llegó al club de Vitoria el 5 de julio del pasado año en calidad de cedido por el Villarreal. Comenzó su trayectoria profesional en las categorías inferiores del club amarillo, al que llegó en 2014. Jugó su primer partido con el Villarreal B en enero de 2015, año en el que también empezó a ser llamado para la Selección sub 21, combinado con el que a día de hoy su presencia es habitual. Su calidad y buen rendimiento eran tales que el 5 de abril Marcelino, entrenador del Villarreal por aquel entonces, le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido contra el Valencia.

La temporada siguiente, la 2015-16, Pedraza seguía formando parte del Villarreal B. Jugó dos partidos de Liga y otro de Europa League con el primer equipo, pero no tuvo la regularidad esperada, por lo que la temporada siguiente, la 2016-17, salió cedido la Lugo. Fue allí donde se volvió a ver al mejor Pedraza. El extremo disputó 23 partidos con la camiseta de los gallegos, en los que marcó seis goles y dio ocho asistencias. Alfonso dejó grandes tardes de fútbol en el Ángel Carro. Tal fue su rendimiento que a mitad de temporada el Leeds United, equipo de la segunda división inglesa, solicitó al Villarreal su cesión.

El club 'groget' aceptó, y Pedraza partió a Inglaterra. Allí jugó 14 partidos en los que marcó un gol. No tuvo una gran adaptación, pues el juego inglés es diferente. Tras concluir su cesión allí llegó al Alavés, equipo en el que milita actualmente, y con el ya ha jugado 19 partidos, en los que ha dado tres asistencias y marcado un gol. En estos momentos, es el jugador más importante del equipo, y su presencia en el once es casi obligatoria por todo lo que aporta.

Pedraza es un jugador rápido, de gran zancada y con mucha profundidad. Tiene una gran conducción de balón y se interna en el área con mucha facilidad. No es un gran finalizador pero es un magnífico asistente, uno de los mejores de LaLiga. Todavía tiene 21 años, por lo que su gran talento está aún por explotar. De momento, está dejando grandes actuaciones jornada tras jornada y será sin duda el jugador más a tener en cuenta del Sevilla.

Ahora además, tras la llegada de Guidetti, el extremo tendrá al fin un delantero de nivel que pueda hacer buenos sus pases de gol, por lo que vigilar la banda izquierda será primordial si el Sevilla quiere sacar algo positivo de Mendizorroza.