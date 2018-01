Previa Atlético de Madrid - Sevilla: visita al Wanda para acabar con el pesimismo

El Sevilla volverá a verse las caras con Vitolo | Foto: VAVEL.

Si algo tiene de especial el fútbol es la opción de darle a un equipo en mal estado la oportunidad para mejorar su forma con un partido más. Una nueva oportunidad que tiene el equipo sevillista para olvidar los últimos partidos y darle la vuelta a la situación en una competición de la que, hasta ahora, los sevillanos lo están haciendo de manera impecable. Atrás queda el Cartagena y el Cádiz, y ahora viene un examen completamente difícil, pues el Atleti del 'Cholo' Simeone les espera en una eliminatoria apasionante y caliente debido a la intensa relación que ambos clubes tienen desde hace ya un tiempo.

Con Montella sólo se ha ganado en Copa del Rey, los dos partidos ante el Cádiz

Los de Nervión viajan a Madrid observado con lupa tras la imagen que dio el equipo en Vitoria y por consecuencia, la visita del grupo ultra 'Biris' en el entrenamiento del pasado lunes para pedir explicaciones. Sin duda, van a un escenario difícil para esta situación, pues si una cosa tiene jugar contra el Atlético de Madrid, es el peligro que tiene si el rival se relaja en cualquier trance del partido, sobre todo en el Wanda Metropolitano, escenario que ya conoce el Sevilla, ya que se enfrentó en la Jornada seis de la liga cayendo por 2-0 con los goles de Yannick Carrasco y Antoine Griezmann.

El conjunto madrileño querrá aprovecharse de la situación del conjunto de Montella a base de su fútbol particular y con la novedad de juntar a Griezmann, Diego Costa y Vitolo para este partido. Sin duda, un trío atacante que promete espectáculo en lo que queda de liga con el objetivo de ganar algún título y de acabar en el mejor puesto posible en liga, en los que ahora están asumidos en el segundo puesto de la clasificación. Un equipo que cada año sigue en el podio de la liga y que aspira a todo.

La Copa del Rey no es La Liga

Independientemente de lo mal que va el equipo tanto en los resultados como en las sensaciones, el Sevilla sigue vivo en las tres competiciones que disputa, y a pesar del mal arranque de este año, los de Montella tendrán que diferenciar una competición de otra. Y es que los hispalenses han superado dos eliminatorias ganando todos los partidos, contra el Cartagena y el Cádiz. Por cada eliminatoria que pasa, el nivel del rival va superando de categoría, pero los de Montella, conscientes de que ya no son favoritos para pasar, tendrán que luchar con sus mejores armas para sorprender a su rival.

El Sevilla se entrena para preparar el partido. Foto: Sevilla FC.

Por eso, Montella prepara una revolución con respecto al partido ante el Alavés, dónde los jugadores no rindieron en absoluto, y el cambio será importante. Hombres como Sergio Rico, Carole, Mercado o Muriel podrían relegar al banquillo para dar paso a jugadores que no participaron en el anterior encuentro. El técnico italiano no ha hecho jugar a toda su plantilla desde que está en el club, y quizás en este partido les de oportunidad a algunos de los menos habituales para él. Hombres como Sarabia, Krohn-Dehli o David Soria esperan su oportunidad definitiva. El que prácticamente tiene las puertas cerradas es Ganso, que parece no contar con el míster.

Ante los rumores de fichajes no concretados a mitad de mes, la única nueva incorporación sería la de Arana, que quizás podrá tener minutos para estrenarse con la casaca sevillista. En la previa al partido, Montella reconoce que el encuentro ''es muy difícil, pero es un momento para demostrar el crecimiento del equipo. Jugar contra el Atlético de Madrid debe ser una motivación para nosotros y tenemos que jugarnos la eliminatoria a la par, podemos clasificarnos, veo mucho mejor al equipo en los entrenamiento. Debemos jugar un poco más verticales y ser más veloces, pero eso tiene su tiempo''.

Un rival a que pocos equipos le tosen

Si hay un equipo que especialmente se le da bien al Atlético de Madrid desde la llegada de Simeone al banquillo, ese es el Sevilla. Pues los atléticos no pierden en casa con los sevillistas desde hace una década. Tiempo suficiente para reconocer la hegemonía del conjunto rojiblanco con los andaluces. Y es que, desde que Simeone entrara en el banquillo, el Atlético no ha parado de crecer en todos los sentidos como institución, y uno de los más perjudicados ha sido el Sevilla en cuanto a partidos derrotados y temporada a temporada en cada clasificación.

El Atleti le ganó al Eibar en la jornada de liga. Foto: Atlético de Madrid.

El Atlético no ha encajado ningún gol en los cuatro partidos que ha jugado este año

Para este partido, el conjunto local tendrá a casi toda su plantilla disponible salvo las bajas de Filipe Luis y Gaitán. Y como novedad, se prevé que Simeone ponga de inicio a Griezmann, Diego Costa y Vitolo. Un tridente espectacular que hace que los rivales empiecen a temblar, pues los tres tienen gol, velocidad y definición, perfecto para aumentar la capacidad goleadora de los colchoneros. Pues en sus primeros partidos como atléticos, Costa y Vitolo ya se han estrenado en forma de goles. Un buen equipo con un buen ataque en el que, sin embargo, dónde más brilla es en la parcela defensiva, pues el Atlético de Madrid no sabe lo que es encajar goles en lo que va de año. En los últimos cuatro partidos el balance ha sido de 11-0 para los de Simeone.

Pero no todo es alegría en el club que dirige Enrique Cerezo, ya que este año sufrieron la eliminación de la Champions League en la fase de grupos, algo poco habitual en un equipo acostumbrado a llegar a las rondas finales en los últimos años. Otra nota negativa es que, los colchoneros, cuando se enfrentan a equipos más fuertes, no son capaces de dominar y les cuesta ganar los partidos. Ante el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Villarreal y Valencia no pudieron cosechar la victoria.

Un Atlético dominador en liga pero no en Copa

A pesar de la superioridad que ejerce el Atlético de Madrid al Sevilla en los últimos años, lo cierto es que el Copa del Rey le cuesta más eliminar a los andaluces. La última vez que se enfrentaron en este torneo fue en la temporada 2012-13, en la que el Sevilla, con Emery estrenando el banquillo perdió en el Vicente Calderón por 2-1, no pudiendo remontar la eliminatoria en el Pizjuan con empate a dos. Los colchoneros pasaron a la final con el Real Madrid siendo campeones en aquel año. Esta eliminatoria fue una venganza después de perder la final en 2010 que se disputó en el Camp Nou. Diego Capel y Jesús Navas decidieron que la Copa se fuera para Sevilla.

Años atrás, el Sevilla también derrotó a los colchoneros en una eliminatoria dónde el conjunto entrenado por Joaquín Caparrós fue dueño y señor al ganar 4-0 en el Pizjuán y 1-2 en el Calderón, fue en la temporada 2003-04 en cuartos de final. Sin duda, un torneo en el que ambos tienen cuentas pendientes deseando apear a su rival y poder avanzar para disputar las semifinales de la Copa del Rey en el que arbitrará el colegiado Jaime Latre, del colegio aragonés, dónde pitará por primera vez en esta temporada un partido del Sevilla, y que ya arbitró al Atlético de Madrid ante la Real Sociedad con resultado de 2-1.

Por otro lado, el Sevilla no conoce la victoria en casa del Atlético de Madrid desde hace 10 años, con gol de Luis Fabiano, desde entonces el balance es de seis victorias colchoneras y cuatro empates. Con la llegada de Simeone en el banquillo atlético, el balance total de partidos entre sevillistas y atléticos data de ocho victorias colchoneras, cinco empates y una victoria nervionense. Números negativos y pesimistas para el Sevilla en esta eliminatoria.

Posibles alineaciones