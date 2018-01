At. de Madrid - Sevilla FC: puntuaciones del Sevilla, ida de los cuartos de la Copa del Rey

Google Plus

Correa en el momento en el que el balón cruza la línea de gol / Foto: Sevilla FC

Pocos sevillistas creían ya en su equipo. Un grupo de aficionados despidió a los jugadores en el aeropuerto de San Pablo mientras casi todos los jugadores pasaban de largo como si no estuvieran. Un mensaje les mandaban: "No le falles a toda tu gente. Levántate y lucha". Pues se levantó, luchó y ganó. Un partido serio de principio a fin que es lo que todo el sevillismo esperaba. Además, si se tira de épica y se remonta un gol inicial ante el Atlético y en su campo, mejor que mejor. Ahora toca esperar y ver si esto ha sido un espejismo en el desierto que atraviesa el equipo o es la ansiada reacción que necesitaban los jugadores. El sábado toca visitar al Espanyol y el martes la vuelta.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Vincenzo Montella

9/ En las ruedas de prensa hablaba de pequeña mejoría, pero el aficionado solo busca hechos. Aquí la primera victoria ante un rival de categoría (sin menospreciar ni mucho menos al Cádiz). Con un once que podía generar dudas consiguió que el Atlético no se sintiera cómodo en ningún momento. Además, ha conseguido cambiar la actitud de los jugadores que parecían otros, incluso después del gol local no bajaron los brazos. Acertado en los cambios.

Sergio Rico

8/ Cuando más críticas estaba recibiendo apareció de manera providencial. Un paradón a un remate de cabeza de Costa y eligiendo bien en un mano a mano con Carrasco, a lo que hay que sumar alguna que otra parada importante, fueron momentos clave del partido y ahí estuvo el de Montequinto para conseguir que su equipo venciera. Por arriba sigue teniendo fallos que debe corregir.

Corchia

6/ Sigue sin demostrar el por qué de su fichaje por el Sevilla, sobre todo si se tiene en cuenta que el Sevilla dejó irse a Mariano. Eso sí, su partido en el Wanda no estuvo tan mal pero sigue siendo un blanco perfecto para los ataques rivales. Haría bien el club en fichar a alguien más para el puesto, a lo mejor con una competencia de nivel logre rendir mejor.

Mercado

7/ No era un partido fácil para un central. Estaba enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo como es Griezmann, también tenía que estar pendiente de Vitolo, pero, sobre todo, estaba Diego Costa. El hispano-brasileño es un auténtico dolor de muelas para los defensores y supo plantarle cara. Cuando el rival imprimía velocidad sufrió pero su veteranía le sirvió para recomponerse. Clave en algunas anticipaciones.

Lenglet

8/ Tras varios partidos rindiendo de una manera irregular supo resarcirse y estar serio en un partido que no invitaba a errar en lo más mínimo. Sigue elevando su cotización y se erige en pieza fundamental en la defensa. Un jugador de futuro que tiene mucho presente.

Escudero

8/ Volvió a rendir como tenía acostumbrado al sevillismo. Su temporada está siendo irregular al igual que la del equipo. Seguro en defensa y sin miedo al choque. Una pena que ese disparo no hubiese acabado en gol. Arana deberá trabajar mucho y bien para quitarle minutos.

N´Zonzi

9/ Gustará más o menos que este jugador siga vistiendo la camiseta del Sevilla, pero lo que es innegable es que su calidad le avala. Guardián del centro del campo junto a Banega. Roba, ordena y crea. Clave que permanezca a este nivel hasta el final de temporada. Cuando termine la temporada ya será otra historia.

N´Zonzi fue clave en la victoria / Foto: Sevilla FC

Banega

9/ El faro que ilumina al equipo. El jugador más regular en lo que va de temporada. Uno de esos jugadores tocado con una varita. Pese a algunos fallos a la hora de pasar (muy puntuales) y alguna pérdida por retener en exceso el balón (marca de la casa), es un jugador insustituible. Los minutos que está disputando esta temporada lo demuestran y será clave que no sufra ninguna lesión de gravedad.

Franco Vázquez

7/ Quizá el jugador menos vistoso del Sevilla y, seguramente, sin el quizá. Parece que no hace nada, que no aporta, que solo está ahí para estorbar, pero para nada eso es así. Es un pilar básico en el equipo que ayuda a que el equipo cree juego con sus movimientos. Unos movimientos que ayudan a la transición defensa-ataque. Si fuese un jugador con más sangre en las venas sería aclamado por la afición pero él no es así y puede que eso sea lo que lo hace ser bueno en esto.

Sarabia

6/ Un quiero y no puedo. No se está pareciendo al jugador que deslumbró la pasada campaña pero volverá a rendir a su mejor nivel más temprano que tarde. Lo intenta y pelea cada balón, y quizá esa ansia le pueda llevar a cometer errores y a no elegir la mejor opción en alguna jugada.

Correa

7/ Cuando menos lo esperes, ahí aparece el argentino. Se repite hasta la saciedad que es un jugador con tremenda calidad pero que tiene que dar un paso adelante. Gol clave como lo fue ante el Liverpool. Ante el Cádiz pidió perdón por su rendimiento, por el del equipo o por ambas razones, ni él se aclaraba en la entrevista postpartido, pero parece que puede haberse dado cuenta de que le toca dar un paso adelante. El Sevilla lo necesita y tiene una oportunidad que no debe dejar pasar. En su debe ese mano a mano de la primera mitad errado, en la segunda al menos lo enmendó.

Muriel

7/ Buen partido el suyo. No chutó a puerta, no creó jugadas de peligro, pero sí realizó una presión estupenda durante todo el tiempo que estuvo en el campo. Una buena carrera para crear una jugada de ataque fue lo más ofensivo que hizo. También tuvo que dar algún sprint para tapar huecos en la zona defensiva. No tendrá gol y por ello meterá "pocos" por temporada pero si logra ser el primer jugador que defiende y pelea como hoy, es igualmente válido.

Navas

6/ Nada más salir chutó ese balón que rebotó en Lucas Hernández y luego Moyá acabó introduciendo el balón en la portería. Algunos no le darán el gol a él pero ni falta que hace, esta acción le debe dar la confianza que le falta para ser un líder en este Sevilla. Acabó jugando de lateral por la lesión de Corchia. Rindió bien y no se complicó la vida.

Ben Yedder

6/ Apenas estuvo diez minutos en el campo pero eso le valió para dar la asistencia de gol a Correa. Peleador nato aprovecha cada minuto para aportar cosas positivas al equipo.

Geis

SC/ Testimonial en los últimos minutos. No se metió en líos que era lo mínimo que le pediría Montella.