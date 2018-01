Montella: "Estoy contento por la actitud mostrada en un momento de dificultad"

Montella durante la rueda de prensa | Foto: Sevilla FC

Como es habitual antes de cada partido, el técnico sevillista ha comparecido ante la prensa. En esta ocasión, Montella se ha centrado en el partido frente al Espanyol delcarando que: "El partido principal es el que toca jugar y debemos pensar sólo en mañana para recuperar terreno en LaLiga y continuar la mejoría. A partir del domingo ya pensaremos en el Atlético". Pese a ser rivales distintos, el técnico sevillsta avisa de que: "Será difícil porque el Espanyol quizás no tenga el currículum del Atlético, pero es importante preparar el partido con fuerza y vehemencia. Son un equipo bien organizado, compacto y que sabe interpretar bien las fases del juego. Mañana espero mucho de nuestro aspecto mental".

La mejoría en el Wanda

Sobre la actitud que el equipo demostró en el encuentro frente al Atlético, Montella ha reconocido que: "Han cambiado muchas cosas pero esto es un proceso. Han mejorado los conocimientos táticos pero sobre todo la mentalidad, el modo de jugar juntos". La unión es algo clave y el técnico sevillista así lo ha declarado: "Ese es un punto de fuerza que buscamos alimentar siempre y creo que el espíritu del equipo puede marcar la diferencia".

Con este cambio, el italiano se ha mostrado contento y ha alabado a sus jugadores: "La actitud mostrada en un momento de dificultad como el del gol encajado ante el Atlético. No es fácil cambiar la mentalidad de los jugadores, pero con mi llegada cambiamos el modo de defender". Con esto el italiano no quiere desprestigiar a Berizzo y afirma: "No digo que sea mejor o peor, pero es distinto y ese cambio sólo se consigue con trabajo. Lo estamos consiguiendo poco a poco. Ese cambio muestra actitud y ganas de reaccionar".

Sin restarle importancia pero sin darle demasiada, Montella reconoce: "Es algo importante para todos, por el nivel del rival, por ser el primer equipo español que gana en ese campo o porque eran 28 partidos seguidos del Atlético sin conceder dos goles". No obstante el técnico sevillista piensa que: "Es sólo un pequeño triunfo. Estamos contentos por todo el mundo, pero esa debe ser la base para seguir creciendo. En ese sentido, la afición para nosotros es importante y nuestro objetivo es sentir la unión entre todos".

Nombres propios y el mercado

Una de las bajas en estos dos últimos partidos es la del brasileño Arana. El lateral llegó en este mercado invernal a Sevilla y aún no ha disputado ni un solo minuto. Montella apela a la razón y ha declarado: "Arana apenas ha llegado, viene de una inactividad de casi un mes y lo estamos probando". No obstante, el italiano reconoce que: "Se nota que está algo por debajo del equipo aún y hace falta un poco de paciencia. Tiene voluntad y queremos verle pronto, pero todo a su momento".

El mercado es uno de los temas tabú en este Sevilla. Con sólo un refuerzo, el conjunto hispalense sabe que necesita más jugadores. Montella por su parte no lo ve tan importante y ha declarado que: "No tengo tiempo para pensar, sólo algunos ratos para hablar con el director deportivo. En cualquier caso no me gusta hablar del mercado en la víspera de un partido".

Uno de los jugadores que ha recuperado importancia con Montella ha sido Joaquín Correa, jugando de titular tres de los cinco partidos que ha dirigido el nuevo técnico sevillista. El italiano lo conoce ya que fue su técnico en la Sampdoria y afirma: "Puede crecer mucho aún y ataca la portería como a mí me gusta. Puede ayudarnos mucho por sus cualidades y cada vez entiende mejor lo que quiero de él".