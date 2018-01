Previa Sevilla FC - Atlético de Madrid: hora de terminar el trabajo

Google Plus

Los jugadores sevillistas en el Wanda Metropolitano | Foto: Sevilla FC

Tras desplegar un gran juego en el Wanda y ser el primer equipo español en conseguir una victoria allí, el Sevilla debe cerrar la eliminatoria en casa. Los de Montella parecen haber cambiado su dinámica desde el partido frente a los colchoneros con una notable mejora en su juego.

Por su parte, el equipo dirigido por el Cholo viaja a Sevilla para intentar remontar una eliminatoria que se les puso cuesta arriba tras la remontada de los andaluces en Madrid. Los goles de Moyá en propia y de Correa dieron la vuelta al tanto conseguido por Diego Costa, que no estará en Nervión debido a una lesión.

El momento de la verdad

El comienzo de Montella ha sido muy irregular. Tras la victoria en Cádiz cayó frente al Betis, ganó la vuelta al conjunto amarillo en Copa pero volvió a caer en Vitoria frente al Alavés. La grada sevillista no confiaba mucho en su equipo en esta eliminatoria, pero los rojiblancos han plantado cara para disfrute de su afición.

El buen juego reflejado en Madrid se vio trasladado a Barcelona el pasado sábado, cuando el conjunto sevillista derrotó al Espanyol por cero goles a tres. Franco Vázquez, Sarabia y Muriel anotaron los tantos visitantes que demostraron la superioridad del cuadro andaluz.

La mejora del Sevilla está teniendo que ver con varios factores que ha implantado el nuevo técnico. Mercado de central y no de lateral aporta la solidez que no daba Kjaer, la vuelta de N'Zonzi al centro del campo o la mejora de algunos jugadores como Correa, Vázquez o Muriel, todos entrenados anteriormente por Montella; han sido claves en la mejora de un Sevilla que debe pelear por volver a la cuarta plaza. Pero no es el caso del partido frente al Atlético, donde los andaluces deben priorizar el pase a semifinales.

En las otras eliminatorias cabe recordar que el Barcelona juega en casa tras haber empatado a uno frente al Espanyol, el Valencia juega fuera pero cuenta con ventaja después de haber ganado dos a uno al Alavés y el Madrid jugará la vuelta en el Bernabéu tras haber ganado cero a uno al Leganés.

Para este partido Montella podrá contar con todos los jugadores menos los lesionados Pareja y Carriço. Aunque presumiblemente no irán convocados Ganso y Krohn Dehli, ambos descartados por el técnico italiano.

Sólo vale ganar

El Atlético de Madrid afronta el partido de vuelta con la baja de Diego Costa. El delantero colchonero salió lesionado del encuentro entre su equipo y el Girona, que acabó con empate a uno gracias a los goles de Griezmann y Portu.

La baja de Costa puede ser suplida por Gameiro, Torres o incluso podría colocar a Griezmann en punta. Para el partido del pasado sábado el Cholo reservó varios jugadores pensando en el encuentro que tendrá lugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y es que el Atleti quiere la Copa y no va a darse por rendido.

El que tampoco jugará este encuentro será Jan Oblak. El guardameta indio no disputó el partido de ida y su equipo lo sufrió, sobre todo en el primer gol del Sevilla. Con sólo ocho goles encajados en la primera vuelta de Liga, los números del portero son envidiables. Pero Simeone ha confirmado que será de nuevo Moyá el que se coloque en la portería visitante.

Vitolo se postula como titular en su segunda vuelta al Sánchez Pizjuán. El canario ya volvió con Las Palmas en la primera vuelta y recibió una sonora pitada, sobre todo al ser sustituido. Esta será el segundo de tres partidos que el ex sevillista disputará esta temporada en la que fuera su casa. Junto a él otro ex sevillista, Gameiro, quién junto a Griezmann podría formar el tridente ofensivo de los colchoneros.

En defensa los indios seguirán sin poder contar con Filipe Luis. El brasileño es baja y su sitio volverá a ser ocupado por Lucas Hernández.

La historia acompaña, los precedentes no

El Atleti no ha remontado nunca una eliminatoria en la que haya tenido que marcar dos o más goles fuera de casa en ninguna de las competiciones que ha disputado. No obstante los precedentes entre estos dos equipos dan una clara ventaja al conjunto capitalino.

En los últimos 49 encuentros, el Atlético de Madrid ha ganado 16 veces, ha habido 15 empates y el Sevilla FC ha ganado 18 veces. En la pasada temporada el combinado sevillano se llevó la victoria en casa por un gol a cero, obra de N'Zonzi en una cabalgada épica en la que se recorrió medio campo con la pelota.

Hernández Hernández, el árbitro

El canario ha dirigido al conjunto nervionense en 15 ocasiones con un balance de 9 victorias, 4 derrotas y 2 empates. Por parte del Atleti, Hernández Hernández los ha arbitrado en 10 ocasiones con un balance de 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Posibles alineaciones