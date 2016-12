Jorge Meré: "Sería importante para nosotros el hecho de vernos fuera el descenso"

Google Plus

Jorge Meré peleando un balón con Cristiano Ronaldo en un partido anterior | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

La baja por lesión la pasada temporada de Bernardo Espinosa permitió a Abelardo dar la titularidad al central ovetense, quien ha cumplido a la perfección disputando 25 partidos, en los que ha sumado 2.173 minutos, y un año después, Jorge Meré se ha hecho aún más fijo en el centro de la zaga del Real Sporting de Gijón. Hasta el momento, el defensa ha participado en trece de los quince partidos ligueros, no estando sobre el césped ante Leganés y Celta, para acmular un total de 1.260 minutos, contando también con el choque de Copa del Rey frente al Eibar. El rendimiento del central está siendo tan alto que este mes de Noviembre conquistaba el premio de 'Jugador Cinco Estrellas' de Mahou, premiado así por sus buenos partidos, pensando Meré en el Villarreal, un duro rival que no vendrá de paseo a El Molinón, y ante el cual obtener los tres puntos no será nada fácil.

"No tenemos que tener miedo a ningún rival, el Villarreal viene en una dinámica muy buena, pero en nuestra casa tenemos que afrontar el partido como los últimos, donde lo estamos haciendo bien"

Conseguir no perder ante el Villarreal dejaría al Sporting, con un partido más que el Valencia, fuera del descenso hasta la vuelta del parón navideño, lo que hace que Meré continúe apostando por el esquema de juego utilizado en las últimas jorndas para intentar obtener un resultado positivo. "Está claro que el sábado es un partido importante para nosotros, no tenemos que tener miedo a ningún rival, el Villarreal viene en una dinámica muy buena, pero en nuestra casa tenemos que afrontar el partido como los últimos, donde lo estamos haciendo bien. Para los defensas es más cómodo jugar más arropados, en este sistema nos estamos encontrando mejor. Sería mejor tomar las uvas con cierta tranquilidad, verte fuera del descenso en tu periodo vacacional sería bueno, intentar sumar puntos sería importante para nosotros el hecho de vernos fuera el descenso y afrontar el resto de temporada con otra perspectiva", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Jorge Meré asume que el Villarral es uno de los mejores equipos de la categoría, teniendo los castellonenses que contrarrestar el poderío de El Molinón y la afición rojiblanca. "El Villarreal es un equipo muy completo, que sabemos a lo que juega, siempre mantienen mucho la posesión de balón, en casa donde más puntos tenemos que sacar para conseguir la permanencia y seguro que tendremos el apoyo de la afición y podamos darle una alegría", concluyó.