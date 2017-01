Una dupla letal

Google Plus

Después de terminar la primera vuelta empatando ante el Club Deportivo Tuilla en El Candín, y arrancarlo de nuevo firmando tablas en La Cruz frente al Unión Club Ceares, el Real Sporting de Gijón B dejaba a un lado la competición liguera para comparecer en la Copa Federación, donde después de doblegar en dieciseisavos de final al Zamora por 2-0 en la ida y 0-1 en la vuelta, el filial rojiblanco ponía rumbo a los octavos de final, donde el sorteo le deparaba un cruce con la Sociedad Deportiva Zamudio, equipo vasco de la Segunda División B que ocupa la última posición del grupo segundo, pero que en la Copa Federación había conseguido vencer al Real Racing Club B. Noventa minutos por delante en el Estadio de Gazituaga, quedando para el próximo jueves 19 en la Ciudad Deportiva de Mareo, a partir de las 15:30 horas el choque de vuelta.

A sabiendas de la importancia del partido, Gorka Rueda apostaba por un once inicial en el que se encontraban sobre el terreno de juego de Gazituaga Azpillaga, Mikel Garmendia, Celador, Lozano, De Gregorio, De Eguino, Larrazabal, Galdos, Ander Garmendia, Arman Imaz y Urigüen. Por su parte, José Alberto López continuaba con su política de dar minutos a los menos habituales, no pudiendo contar ya con Cris Montes, quien se marcha cedido hasta final de temporada al Lealtad y, sin Rubén Sánchez y Juan Rodríguez, con el primer equipo, además de los lesionados Dani Martín, Víctor Ruiz y Juan Cifre, apostando por ende por un once inicial formado por Javi Benítez, Ricky Menéndez, Carlos Cordero, Ramón Riego, Cristian Salvador, Nacho Méndez, Isma Cerro, Pedro Díaz, Claudio Medina, Berto Cayarga y Álvaro García.

El filial falla en la pegada

El terreno de juego de Gazituaga, sin estar en las mejores condiciones a causa de las lluvias caída, recibía a los veintidós protagonistas sobre su césped a las 19:30 horas, siendo ya noche cerrada en el País Vasco. Con puntualidad británica, el encuentro se ponía en marcha logrando hacerse con el dominio el Sporting B, quien por medio del toque accedía a los dominios de Azpillaga. Poco antes del primer cuarto de hora del partido llegaría el primer acercamiento de los locales, pero un pase al hueco era atrapado por Javi Benítez, pasando a continuación los minutos con más pena que gloria para que en el minuto veintitrés Arman Imaz veía como su disparo se desviaba sin crear peligro sobre la portería que defendía Javi Benítez.

A la media hora de partido empezaría a llegar con más claridad a la portería contraria el Real Sporting de Gijón B, teniendo Álvaro García la primera ocasión de peligro, viendo el extremo como su disparo cruzado se iba muy cerca de la madera. Tres minutos después, en el minuto treinta y uno, Nacho Méndez filtraba un balón al hueco al que Álvaro conseguía llegar, pero la acción quedaba invalidada por fuera de juego, estando en posición reglamentaria a continuación, cuando Pedro Díaz realizaba una fabulosa acción, dejando el balón para que Álvaro García rematara demasiado alto, teniendo así tres claras ocasiones que no terminaban en gol para el filial rojiblanco. A pesar de estar sometido al gran dominio de los visitantes, el Zamudio no renunciaba a buscar el gol, teniendo a escasos minutos del descanso Ander Garmendia un disparo que se iba muy cruzado.

Claudio consigue transformar el dominio del filial en gol

Tras quince minutos de descanso en los que ninguno de los dos entrenadores decidía mover el banquillo, la segunda mitad se ponía en marcha con la misma tónica que en el primer periodo, y es que el Sporting B dominaba a placer el choque, intentando en el minuto 47 Pedro Díaz un disparo de falta directa que atrapaba fácilmente Azpillaga. Tan solo dos minutos después, Álvaro García lanzaba un misil que terminaba estrellándose en el larguero, y tanto iba el cántaro a la fuente que en el minuto 52 de partido, Claudio Medina se fabricaba un fabuloso hueco dentro del área para terminar con un disparo raso al palo largo desde el vértice izquierdo del área que suponía el 0-1 a favor del Real Sporting de Gijón B.

Estando por debajo en el marcador, el Zamudio tenía que reaccionar para seguir vivo en la Copa Federación, pero en el minuto 58 Isma Cerro cerca estaría de aumentar la renta en el marcador, pero al llegar al mano a mano con el guardameta rival, el extremo se encontraba con que el línea señalaba fuera de juego. Teniendo que dar la vuelta al marcador para soñar con acceder a cuartos de final, Gorka Rueda realizaba en escasos minutos dos cambios, dando entrada en el terreno de juego a Luariz y Huidobro, en lugar de Ander Garmendia y Arman Imaz, haciendo lo propio también José Alberto López en el minuto 68, cuando retiraba a Claudio Medina para dar entrada a Pablo Fernández, teniendo Nacho Méndez en sus botas el segundo tanto, pero su disparo desde la frontal se iba demasiado alto. Berto Cayarga sería el siguiente en disponer de una clara ocasión, pero tras un fabuloso pase de Álvaro García, el avilesino picaba el balón sutilmente ante la salida de Azpillaga, pero el guardameta conseguía sobreponerse para atrapar el cuero.

Pablo Fernández sentencia la eliminatoria

Tras José Alberto realizar su segundo cambio retirando a Pedro Díaz para dar entrada a Chus Fernández, en el minuto 77 llegaría la sentencia no solo del partido, sino de la gran parte de la eliminatoria, y es que Pablo Fernández aprovechaba un gran pase a la espalda de la defensa para superar al portero por bajo colocando el 0-2 en el electrónico. Contra viento y marea tendría que remar el Zamudio, que apretaría en los minutos finales, teniendo Urigüen un disparo que se iba fuera por muy poco, para que al final, después de indicar el colegiado dos minutos de descuento, se terminara el partido, consiguiendo el triunfo el Real Sporting de Gijón B por 0-2, gracias a los goles de Claudio Medina y Pablo Fernández. El choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Federación se disputará el próximo jueves 19 de enero a las 15:30 horas en el Campo Pepe Ortiz de la Ciudad Deportiva de Mareo, contando el filial rojiblanco con una cómoda ventaja.