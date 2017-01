Cris Montes busca minutos en el Lealtad

Cris Montes conduciendo el balón en Mareo | Foto: Onely Vega - VAVEL

Con la primera vuelta ya finalizada, el mercado de fichajes invernal es tiempo para poder incorporar jugadores que mejoren las plantillas, y para que otros que no han disputado todos los minutos que podrían haber esperado, busquen un acomodo en un nuevo equipo que sí les permita estar más tiempo sobre los terrenos de juego. En este caso, el Real Sporting de Gijón B, no incorporará ningún jugador, salvo lesión de gravedad, pero sí que deja salir a los jugadores con los que José Alberto López ha contado poco. Cris Montes, extremo tinerfeño de diecinueve años, ha sido el primero en tomar la puerta de salida de la Ciudad Deportiva de Mareo, y su salida cuanto menos es sorprendente, dado que da el salto de categoría sin haber jugado apenas en el grupo segundo de la Tercera División.

El Lealtad apuesta por Cris Montes

Sin apenas minutos en Tercera División, Cris Montes da el salto de categoría, y es que pasará de jugar en el Real Sporting de Gijón B para llegar en calidad de cedido hasta final de temporada al Club Deportivo Lealtad, equipo que milita en el grupo primero de la Segunda División B. La marcha de Pablo Gállego a Grecia ha hecho que el cuadro maliayo necesitara un extremo, y el tinerfeño es el refuerzo escogido por Roberto Aguirre. Montes ha participado en cinco encuentros del grupo segundo de la Tercera División, siendo titular en dos de ellos, y ha sumado 221 minutos de competición en total, un pobre balance, más aún contando con que en la Copa Federación ha sido titular en cinco de los ocho partidos que ha jugado, sumando 465 minutos y dos asistencias, además de jugar los noventa minutos contra el Zamora en el choque de vuelta de los dieciseisavos de final de la ronda copera. Aún así, Cris Montes tendría que continuar peleándose con Isma Cerro, Jaime Santos, Rubén Sánchez, Pablo Fernández, Claudio Medina, Álvaro García e incluso Berto Cayarga o Luismi.

En una entrevista concedida al programa Tiempo Añadido de la RPA, Cris Montes asume que en el Club Deportivo Lealtad intentará tener más minutos y devolver la confianza del conjunto negrillo a base de buenos partidos. "Estoy muy contento, la verdad es que llevaba diez años en Mareo por lo que se me hace raro irme a otro equipo, lo bueno es que esto es una gran familia y a ser uno más. Quiero aprender cosas nuevas, obtener experiencia y cumplir el objetivo de la permanencia, conocía a jugadores y sabía que yo como soy sencillo pues me acogieron muy bien. No me estaban dando los minutos que esperaba, no quería seguir en la grada y entonces decidí marcharme, Aguirre me ha dicho que esté tranquilo, que haga lo que se hacer, sabemos que los partidos contra los de abajo son difíciles y todo lo que sea puntuar es bueno. Me defino como un jugador con calidad, soy rápido y con manejo de balón", concluyó.