Rubi: "Quiero aprovechar la primera oportunidad para sacar puntos"

Rubi en el banquillo del Benito Villamarín, donde se estrenará este domingo como técnico del Sporting | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Semana convulsa sin ninguna duda la que se ha vivido en Gijón, y es que tras perder en El Molinón contra la Sociedad Deportiva Eibar, todo parecía continuar como en los últimos meses, con Abelardo entre Pinto y Valdemoro, pero siempre ratificado como técnico del Real Sporting de Gijón, hasta que este pasado martes, el entrenador asturiano, en un acuerdo mutuo con la directiva, decidía poner fin a su periplo como técnico del cuadro sportinguista. En menos de veinticuatro horas el encargado de tomar las riendas del equipo era Joan Francesc Ferrer, más conocido futbolísticamente como Rubi, que después de dirigir a Girona, Valladolid y Levante entre otros, hacía acto de presencia en la Ciudad Deportiva de Mareo para reflotar una complicada situación que tiene a los gijoneses en los puestos de descenso a Segunda División. La primera piedra de toque que tendrá Rubi en el banquillo rojiblanco será este domingo en el Estadio Benito Villamarín contra el Real Betis Balompié, donde buscará tres puntos vitales para continuar en la lucha por la permanencia.

"Tengo claro que es más fácil ganar en casa que fuera, me gustaría haber empezado en El Molinón porque así tendría más opciones de ganar"

Como no podía ser de otra manera, cuando un entrenador llega nuevo a un equipo tiene que conocer a todos sus jugadores, y Rubi ya ha ido poco a poco conociendo las características de sus nuevos pupilos. "Me he encontrado el vestuario muy receptivo, está dolido porque se han ido unas personas, pero los veo con ganas de vivir alegrías, quiero ver a los jugadores, jugaron once contra once porque quiero conocerlos y hacer pruebas para sacar conclusiones. Necesito tiempo para ver en qué necesitamos refuerzos, Nico está esperando para ver qué puestos prefiero reforzar, quiero ver si el equipo reacciona bien cuando venga una mala circunstancia, para mí sería fantástico poder ganar, quiero aprovechar la primera oportunidad para sacar puntos", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rubi no quiere dar pistas al Real Betis Balompié, pero ya ha estado hablando con sus nuevos jugadores y tiene decidido el once inicial salvo unas pequeñas pinceladas que terminará de definir de aquí al domingo. "Quiero que el equipo gane seguridad defensiva. Intentamos que haya creatividad y que el jugador se exprese, hay que soltarse en ataque, soy un entrenador que sé que se intenta dar toda la información del equipo, intento que el rival no conozca nuestros planes, voy a guardar hasta el final las ideas que tengo, no nos tenemos que obsesionar con el dibujo inicial, como tengo la baza de que no me ha visto jugar, pues voy a intentar guardarlo hasta el final todo lo que pueda, dentro de que no confunda a mis jugadores. Tengo claro que es más fácil ganar en casa que fuera, me gustaría haber empezado en El Molinón porque así tendría más opciones de ganar, tengo un 90% de la alineación pensada, no habrá muchos cambios", concluyó.