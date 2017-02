José Alberto López: "Los chavales lo están haciendo de diez"

José Alberto López atendiendo a los medios de comunicación | Foto: Diego Blanco - VAVEL

Una vez se van superando las primeras rondas, los rivales comienzan a ser de entidad, y en los cuartos de final de la Copa Federación no iba a ser menos, teniendo que batirse en duelo Real Sporting de Gijón B y Club de Fútbol Badalona por un puesto en ni más ni menos que las semifinales del torneo copero. Después de dejar en el camino al Zamora CF y a la Sociedad Deportiva Zamudio, el filial rojiblanco abría los cuartos de final en la Ciudad Deportiva de Mareo recibiendo al tercer clasificado del grupo tercero de la Segunda División B, contra los que José Alberto López apostaba por su once de gala, salvo el cambio en portería de Javi Benítez en lugar de Dani Martín, y el resultado era muy bueno para los intereses gijoneses. A pesar de que los catalanes estuviera una categoría por encima, el dominio local en todo momento del encuentro y el 2-1 final permite a los sportinguistas tener una mínima ventaja que tendrán que defender el próximo miércoles en territorio catalán si quieren acceder a las semifinales de la Copa Federación.

Como no podía ser de otra manera, José Alberto terminaba muy satisfecho con el nivel de juego mostrado por sus jugadores, asumiendo que el tanto de Grima en los últimos minutos deja muy abierta la eliminatoria. "Nos quedamos con un poco mal sabor de boca por el gol del Badalona, pero tenemos que quedarnos con el partido que ha hecho el equipo, ha sido un partido muy intenso, en el que hemos sido mejor que un gran rival y en el descanso de la eliminatoria estamos ganando 2-1. Seguro que el equipo dentro de una semana va a competir y vamos a tener opciones de pasar. Nos ha venido muy bien, pero la pena es no tener más partidos de este nivel para que nuestros jugadores puedan crecer, ojalá que a final de temporada podamos jugar el playoff, lograr el ascenso y estar en Segunda División B viendo el nivel que hemos mostrado hoy", comentó sonriente ante los medios de comunicación.

Para terminar, José Alberto López no esconde que el techo del Sporting B aún no se conoce, comenzando a pensar ya en el partido del campeonato liguero de este fin de semana para posteriormente buscar el pase a semifinales en Copa. "No sabemos hasta donde vamos a poder llegar, intentamos que la gente evolucione, y los chavales lo están haciendo de diez. Ahora ya pensamos en poder ganar el domingo en Pola de Lena, que no va a ser fácil y luego pelear el miércoles por pasar la eliminatoria", concluyó.