Una soberbia segunda parte salva al Sporting B en Pola de Lena

Después de sumar una importante victoria a domicilio contra el Club Deportivo Llanes, la Sociedad Deportiva Lenense se presentaba en la vigésimo cuarta jornada del grupo segundo de la Tercera División con un triple empate a dieciséis puntos con el Atlético Lugones y el Club Deportivo Tineo en dos de las últimas tres posiciones de descenso a Regional Preferente, lo cual convertía el choque ante el Real Sporting de Gijón B vital para los hombres de Juanjo Cabanillas. Pero al otro lado del terreno de juego estaba el filial rojiblanco, un equipo que no conocía la derrota en su casa y que sumaba seis empates fuera de casa en lo que iba de campeonato, pero que acudía a El Sotón después de doblegar a Condal Club, Urraca y Club Deportivo Colunga. Por delante, un duelo vibrante entre dos equipos a priori desnivelados, pero que sin duda alguna tendrían que vivir fases complicadas durante el encuentro, con las cámaras de TPA como testigo.

A sabiendas de la importancia del encuentro, y buscando contrarrestar el importante poderío del Sporting B del centro del campo en adelante, Juanjo Cabanillas apostaba en la Sociedad Deportiva Lenense por un once inicial que estaba formado por Adan, Brian, Choky, Abascal, Fuertes, Teto, Fredo, Amine, Madeira, Pablo Sánchez y Kike Moreno. Por su parte, José Alberto López asumía la importancia de dar descanso a algunos de los jugadores más importantes del equipo al haber jugado este pasado miércoles la ida de los cuartos de final de la Copa Federación, y al tener el próximo miércoles el choque de vuelta, apostando el técnico rojiblanco por un once inicial en el que se encontraban sobre el césped de El Sotón Dani Martín, Juan Cifre, Carlos Cordero, Cris Salvador, Víctor Ruiz, Nacho Méndez, Álvaro García, Berto Cayarga, Claudio Medina, Rubén Sánchez y Jaime Santos, quedando en el banquillo Pedro Díaz, Isma Cerro y Pablo Fernández. Noventa minutos para dilucidar qué equipo era merecedor de llevarse los tres puntos a casa.

Madeira mueve el marcador

Los comienzos del Sporting B siempre son intensos, siendo capaz el filial rojiblanco de hacerse con el dominio del balón rápidamente para que Jaime Santos probara suerte en el primer minuto de partido con un disparo que se iba demasiado alto. El Lenense esperaba en su campo, manteniendo el orden sin caer en excesos innecesarios, siendo Claudio el siguiente en tener un acercamiento sobre la meta local, pero su flojo remate no encontraba portería. Álvaro tendría sin duda alguna uno de las llegadas más claras, y es que tras un centro de Cifre, Claudio no llegaba en el primer palo y en el segundo Álvaro enviaba el balón a las nubes. El cuadro local no se achicaba, con un pequeño intento de Fredo por banda para que Madeira ganara la posición dentro del área yéndose su disparo a las manos de Dani Martín sin problema alguno.

A pesar de no haber llegado con claridad a la portería rojiblanca, en la primera gran ocasión que tenía el Lenense, el cuadro de Juanjo Cabanillas aprovechaba un gran centro desde la banda para que Madeira llegara desde atrás, adelantándose a Juan Cifre para rematar el balón al fondo de las redes en lo que era el 1-0 a favor de la Sociedad Deportiva Lenense. Tan solo un minuto después, Álvaro conseguía empatar el partido, pero el asistente levantaba el banderín anulando el tanto del extremo rojiblanco. El paso de los minutos favorecía al cuadro local, pero ya en el minuto veinticuatro de partido, un balón suelto dentro del área era rematado a bocajarro por Rubén Sánchez, pero el cuero se estrellaba en el portero local para morir la ocasión visitante sin peligro. El asedio del filial era continuo, los de José Alberto López sabían de la necesidad de llevarse los tres puntos, por lo que lo intentaban continuamente sin que el Lenense concediera espacio al cuadro sportinguista.

El festival de Madeira continúa decantando el partido a favor del Lenense, mientras el Sporting B no consigue llegar a la portería rival con peligro

La primera cartulina amarilla del encuentro llegaba a los veintisiete minutos, cuando Cris Salvador derribaba a Madeira en una pugna por un balón disputado. Álvaro trataría de sorprender a la media hora desde la frontal, pero su disparo se iba demasiado alto. La impaciencia condenaba al filial, muy nervioso a la hora de buscar la portería contraria encontrándose con un rival muy bien plantado sobre el sintético de El Sotón. Por más que lo intentaba no conseguía concretar sus ocasiones el Sporting B, viendo como una falta botada por Berto Cayarga terminaba muriendo por línea de banda tras una serie de rechaces dentro del área.

La segunda amarilla hacía acto de presencia en el minuto 35, cuando por protestar Juan Cifre veía la cartulina, siendo además advertido Víctor Ruiz por sus protestas. El segundo gol del Lenense llegaría en el minuto 36, cuando una gran acción por banda de Fredo terminaba dejando un balón suelto dentro del área, para que cambiándolo de banda llegara hasta el segundo palo siendo Madeira el encargado de fusilar a Dani Martín para poner el 2-0 en el electrónico. Le había advertido anteriormente y en el minuto 38, Víctor Ruiz veía la amarilla por protestar.

A tan solo cinco minutos de la conclusión, Claudio ganaba la posición a su defensor para introducir el balón en el fondo de las redes, pero el colegiado invalidaba la ocasión al entender que el delantero leonés había cometido falta en la pugna con Fuertes. Tras una dura falta sobre Álvaro, la primera cartulina amarilla para el Lenense se la llevaba Kike en el minuto 41. Con el tiempo a punto de cumplirse, una falta botada por Berto Cayarga desde la banda terminaba llegando hasta la posición de Jaime Santos, que empalaba de forma maravillosa el balón desde la frontal para que su remate terminara siendo despejado. Sin tiempo para más, el árbitro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas del choque, con un marcador de 2-0 a favor de la Sociedad Deportiva Lenense. 45 minutos de dominio visitante, pero de efectividad local, dejando una segunda mitad de infarto por delante en El Sotón.

José Alberto mueve ficha y obtiene premio

Buscando cambiar por completo la tónica vista en la primera mitad, José Alberto López daba entrada tras el descanso a Pedro Díaz y Pablo Fernández en sustitución de Berto Cayarga y Álvaro García. Las permutas realizadas por el equipo visitante daban sus frutos tan solo un minuto después del pitido del colegiado, valiendo un centro de Carlos Cordero para que Pablo Fernández dejara el cuero en el segundo palo para que Claudio Medina colocara el 2-1 en el marcador. Tan solo dos minutos después, Claudio se marchaba muy bien en carrera, derribando su camino Fuertes con la consecuente falta señalada por el colegiado y la cartulina amarilla. En una posición perfecta para disparar a puerta, la falta era botada por Pedro Díaz con sutileza yéndose fuera por muy poco.

El dominio del filial rojiblanco continuaba siendo claro, pero tal y como ya ocurriera en la primera mitad, las ocasiones no terminaban de finalizarse de forma positiva. En una jugada espectacular, con un pase al hueco maravilloso de Pedro Díaz, Juan Cifre ganaba la espalda a su defensor para enviar el balón al fondo de las redes en lo que era el 2-2. El partido cambiaba por completo con tan solo siete minutos del segundo tiempo cubiertos. Claudio sería el siguiente en tener en su cabeza el gol, pero tras un buen centro de Cifre, el delantero leonés veía como su remate se iba demasiado alto. Ni mucho menos el Lenense había dicho su última palabra, con un espectacular disparo de Pablo Sánchez que terminaba siendo repelido por el larguero cuando ya cantaba gol en la grada. Con media hora por delante para la conclusión del choque, José Alberto López agotaba los cambios dando entrada en el campo a Ramón Riego en sustitución de Víctor Ruiz. Por su parte, Juanjo Cabanillas retiraba del campo a Kike Moreno, que debutaba con la camiseta del Lenense para dar entrada en el terreno de juego a Chiqui.

El tiempo poco a poco apremia en El Sotón y aparece Pablo al rescate del filial

Pablo Fernández perdonaría el tercer tanto rojiblanco en el minuto 68, y es que tras un buen centro de Ramón, la zaga despejaba el cuero a la frontal para que el ariete candasín viera como su disparo se iba desviado por muy poco. El paso de los minutos facilitaba que el dominio del Sporting B fuera cada vez más claro, puesto que el Lenense se limitaba a quitarse el balón de encima rápidamente, lo cual obligaba a Juanjo Cabanillas a realizar su segundo cambio en el partido dando entrada a Casado en lugar de Fredo, con problemas físicos. Sin duda alguna Claudio era el principal peligro del Sporting B en ataque, teniendo el leonés una clara ocasión a doce minutos del final que conseguía despejar el portero local. Las prisas no eran un buen compañero para los pupilos de José Alberto López, buscando el cuadro sportinguista llegar a la meta rival con más ganas que acierto. A seis minutos de la conclusión Madeira veía la cartulina amarilla tras cometer una dura falta sobre Dani Martín cuando este sacaba el balón jugado regateándole, encarándose ambos a continuación para que el portero viera también la cartulina amarilla.

Juanjo Cabanillas agotaba los cambios a dos minutos del final dando entrada a Omar en lugar de Choky, quedando tan solo 120 segundos más el añadido para dilucidar qué marcador terminaba apareciendo en el electrónico a la conclusión del choque. Por la reiteración en sus protestas, el colegiado indicaba la cartulina amarilla a Jaime Santos. En una falta escorada, Pedro Díaz colgaba el balón al corazón del área para que la acción terminara con fuera de juego visitante, mientras que Fuertes caía sobre el césped aquejado de problemas físicos.

Ya en el tiempo de descuento, Teto veía la cartulina amarilla al cortar el claro avance de Pedro Díaz, pero tanto iba el cántaro a la fuente que en el minuto 92 un balón puesto desde la banda por parte de Carlos Cordero, era peinado por Claudio hacia la posición de Pablo Fernández, que estando totalmente solo y con mucha calidad, enviaba el cuero al fondo de las redes para subir el 2-3 al marcador desatando la locura visitante. El ariete rojiblanco veía la cartulina amarilla al perder excesivo tiempo al regresar a su campo, pero sin tiempo para más, el colegiado indicaba el final del choque en El Sotón con victoria 2-3 para el Real Sporting de Gijón B gracias a los goles de Claudio Medina, Juan Cifre y Pablo Fernández, remontando el doblete inicial de Madeira.