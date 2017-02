José Alberto López: "Queremos jugar un partido que nos haga crecer"

José Alberto López atendiendo a los medios de comunicación | Foto: Diego Blanco - VAVEL

Una vez se van superando las primeras rondas, los rivales comienzan a ser de entidad, y en los cuartos de final de la Copa Federación no iba a ser menos, teniendo que batirse en duelo Real Sporting de Gijón B y Club de Fútbol Badalona por un puesto en ni más ni menos que las semifinales del torneo copero. Después de dejar en el camino al Zamora CF y a la Sociedad Deportiva Zamudio, el filial rojiblanco abría los cuartos de final en la Ciudad Deportiva de Mareo imponiéndose por 2-1 al CF Badalona gracias a los tantos de Isma Cerro y Claudio Medina, recortando distancias Fran Grima a escasos minutos del final para que este miércoles en territorio catalán el choque de vuelta termine decidiendo qué escuadra es merecedora de colarse entre los cuatro mejores equipos del torneo copero.

"Sabemos que el Badalona es un equipo intenso, que va al límite del reglamento y eso viene bien para endurecer a nuestros jugadores, nos va a venir muy bien"

José Alberto López viajó en la tarde de este martes a Barcelona con una convocatoria formada por Dani Martín, Javi Benítez, Riki, Ramón, Carlos, Víctor Ruiz, Cris Salvador, Nacho Méndez, Pedro Díaz, Cayarga, Isma Cerro, Jaime, Álvaro, Rubén, Claudio y Pablo, sin poder contar con Pelayo Suárez, lesionado, Juan Rodríguez, con el primer equipo y, Juan Cifre, por descanso. Como no podía ser de otra manera, José sabe que sus jugadores van a competir durante los noventa minutos en el Estadi Municipal de Badalona. "Tenemos ventaja, vamos siempre con la idea de poder hacer un buen partido e intentar marcar gol, que tendremos muchas opciones de pasar. Sabemos que el Badalona es un equipo intenso, que va al límite del reglamento y eso viene bien para endurecer a nuestros jugadores, nos va a venir muy bien", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, José Alberto López tiene claro lo que se va a encontrar en el Badalona, sabiendo la importancia que tiene no salir a conformarse con el marcador de la ida, siendo fieles a sus principios. "Ellos es el segundo partido que juegan en su nuevo estadio, las entradas van a ser gratuitas, tienen muchas ilusiones puestas en la Copa Federación, reservaron a gente el domingo para jugar, pero nosotros tenemos ilusión en poder pasar la eliminatoria. Si dejamos la portería a cero pasaríamos, pero no buscamos el empate, queremos jugar un partido que nos haga crecer y obtener un resultado positivo. Está decidido el once de mañana, lo saben los jugadores, pero de ellos no tenemos nada, vamos a jugar con 4-4-2, con uno intentando enganchar más con el centro del campo, pero la idea es la de siempre", concluyó.